Ať už bude jeho vlastníkem kdokoliv, Twitter se chystá ve velkém propouštět

Twitter chystá masivní propouštění zaměstnanců. Vyplývá to z dosud nezveřejněných dokumentů, do kterých nahlédl deník The Washington Post. Podle něj k redukci pracovních míst dojde bez ohledu na to, kdo bude společnost vlastnit. Propouštění také bude mít pravděpodobně zásadní vliv na schopnost Twitteru kontrolovat škodlivý obsah a předcházet krizím v oblasti bezpečnosti dat.





Nejbohatší muž světa Elon Musk, který plánuje za sociální síť utratit 44 miliard dolarů (1,1 bilionů korun), možným investorům při jednání o koupi Twitteru vzkázal, že se plánuje zbavit tří čtvrtin ze 7500 zaměstnanců společnosti. I kdyby ale Muskův obchod ztroskotal – a zatím tomu nic nenasvědčuje – čekají se i tak velké škrty. Současné vedení Twitteru podle firemních dokumentů plánovalo do konce příštího roku snížit mzdové náklady o přibližně 800 milionů dolarů. To by znamenalo odchod téměř čtvrtiny zaměstnanců. Twitter počítal i s výraznými úsporami ve své infrastruktuře, včetně datových center, která zajišťují provoz pro více než 200 milionů uživatelů.





Rozsah redukce nákladů, o které se dříve nepsalo, pomáhá vysvětlit, proč management Twitteru o prodeji Elonu Muskovi tolik stojí. Pro společnost, která se potýká s problémy, představuje Muskova nabídka způsob, jak se vyhnout bolestivým oznámením, která by demoralizovala zaměstnance a mohla by ochromit schopnost sociální sítě bojovat proti dezinformacím, nenávistným projevům a spamu.

Včera večer rozeslal vedoucí právník Twitteru Sean Edgett všem zaměstnancům zprávu, že společnost nemá od Muska žádné potvrzení o jeho plánech. Podle e-mailu byly interní, méně rozsáhlé „diskuse o úsporách nákladů“ Twitteru pozastaveny, jakmile byla podepsána dohoda o fúzi.

Očekává se, že Twitter a Musk uzavřou obchod do příštího pátku. Lidé obeznámení s průběhem jednání hovoří o tom, že po měsících právních bitev je dohoda na spadnutí.

Musk ani jeho zástupci na žádost deníku The Washington Post o komentář k plánovanému propouštění nereagovali.