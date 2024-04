Hit letošních televizorů. Kdo se nechlubí umělou inteligencí, ten jako by nebyl

Čím chytřejší jsou televizory, tím víc se mění v zábavní centra. Parametry obrazu a zvuku už jsou tak podobné, že výrobci hledají každou další technologii, která otevře peněženky zákazníků. Oblíbeným marketingovým a obchodním pomocníkem je umělá inteligence. Její využívání zdůrazňují propagační materiály každé velké značky k novinkám uváděným na český trh.

„Do našich produktů integrujeme umělou inteligenci způsobem, který výrazně vylepšuje tradiční divácké zážitky,“ oznámil například Samsung. Jeho nové modely Neo QLED 8K jsou vybavené procesorem NQ8 AI Gen3 s „neuronovou jednotkou“.

Pro zákazníka, který si takový televizor koupí, to má mít přínos při sledování obsahu natočeného v nízké kvalitě. Technologie 8K AI Upscaling Pro2 podle Samsungu „využívá přednosti generativní AI“ k tomu, že stvoří „dokonalý obraz v rozlišení 8K (7680 × 4320 pixelů)“ i z něčeho, co nikdy v tak vysokém rozlišení nebylo natočeno.

Simulované vylepšení nekvalitního obrazu pomocí umělé inteligence Autor: Samsung

Jak ovšem korejský výrobce dále upřesňuje, toto tvrzení o dokonalém obrazu se týká jen konkrétní řady QN900D. To jsou přijímače, jejichž cena na českém trhu začíná na 140 tisících Kč za model s úhlopříčkou 165 cm. Propagované vylepšení má vykreslit detaily obrazu a upravit jas. Jsou to však poznatky z interní studie výrobce, není to nezávislé srovnání.





Jinou zdůrazněnou funkcí, opět pouze u řady QN900D, je Motion Enhance Pro. Při sledování sportovních přenosů zpracovává rychlé pohyby tak, aby zůstaly ostré. Rozpozná tedy například fotbalový míč. Příbuzná funkce Real Depth Enhancer uměle dodává záběrům prostorovou hloubku (z bližšího popisu vyplývá, že zvyšuje kontrast objektů v popředí scény).

Samozřejmě je možné zapnout také vylepšení zvuku. Nastavení Active Voice Amplifier Pro zvýrazňuje mluvené slovo a potlačuje ruchy na pozadí. Technologie Object Tracking Sound Pro synchronizuje směr audia se směrem akce na obrazovce, scény tedy mají být poutavější. Kromě toho mají televizory adaptivní zvuk, hlasitost a další parametry se tedy mění podle okolních podmínek v místnosti – a jak jinak než „inteligentním způsobem“.

Za umělou inteligenci se dnes označují i celkem obyčejná systémová nastavení. Zkratku AI tedy u Samsungu najdeme také u položky označující automatické přepnutí televizoru do herního módu při spuštění videohry. Nebo u funkce, která uživateli dovoluje nastavit podle jeho vlastního vkusu preferenci jasu, kontrastu a ostrosti.

Nižší modely Neo QLED 4K mají rovněž AI procesor (NQ4 AI Gen2). Také tyto televizory umí upravit prostorovou hloubku scén, přepočítat obraz v nižší kvalitě do rozlišení 4K nebo vylepšit jas a detaily v tmavých scénách.

Minulý týden své nové televizory pro český trh představila také značka Hisense. Firma u letošních modelů slibuje „výkonnější vlastní obrazový procesor Hi-View Engine s umělou inteligencí“. A podobně jako její korejský konkurent upozorňuje, že „využívá výkonnou neuronovou síť k analýze snímků v reálném čase“. Pomáhá s přepočítáním obrazu do rozlišení 4K (3840 × 2160 pixelů) a s vylepšením barevného podání.





Ani u Hisense nechybí zaostřování rychlých pohybů při sportovních přenosech nebo technologie AI Picture. „Automatické vyhodnocování a optimalizace obrazu zajistí vždy ten nejlepší zážitek z hraní her, sledování sportovních utkání, filmů a pořadů,“ tvrdí výrobce.

Odvolává se na svůj patentovaný systém Hi-View Engine X, který údajně „simuluje vzorce lidského mozku“. „Díky extrémně přesnému ovládání jasu na více než 60 000 úrovních a úžasné čistotě obrazu s přidanými detaily a potlačenými šumy nabízí nejlepší kvalitu obrazu a stanovuje nový standard v celém odvětví LED televizorů,“ slibuje Hisense.

Pozadu s umělou inteligencí nezůstává ani TCL. Její chytrý procesor se jmenuje AiPQ Processor 3.0. „Vnímá a přemýšlí jako chytrá mysl, aby zachytil každý detail reálného světa,“ chlubí se výrobce. V praxi to má znamenat, že televizor v reálném čase detekuje objekty ve scéně a vyvažuje jejich kontrast. Potlačuje šum a „inteligentně obnovuje“ chybějící detaily.

Rovněž TCL detekuje rychle se pohybující objekty podle jejich velikosti a polohy v obraze. Obraz má díky tomu být plynulý, bez trhání a bez rozmazání. Příkladem televizoru s funkcemi umělé inteligence má být třeba model X955, který na český trh vstoupil s cenovkou 140 tisíc Kč, nebo model C955, jehož cena je aktuálně kolem sto tisíc korun.

Simulované srovnání scény s rychlým pohybem. Vlevo po zpracování procesorem v televizorech TCL, vpravo bez zpracování Autor: TCL

TCL umělé inteligenci věří natolik, že s její pomocí vytvořila krátký animovaný film, který dá do své streamovací aplikace TCLtv+. Výrobce televizorů totiž založil vlastní produkční studio. „Vytvořili jsme vlastní modely umělé inteligence a v této rané fázi výzkumu využíváme nejnovější technologie včetně Stable Diffusion. Zkoušíme vytvořit obsah napříč formáty. V přípravě je několik seriálů a speciálů, nejen s umělou inteligencí, ale také tradičnějších,“ tvrdí TCL. První ukázka naznačuje, že využití generativní umělé inteligence má ještě velké rezervy.

Společnost LG v polovině měsíce představila na českém trhu OLED televizory v řadách M4 a G4. Speciálně pro něj vznikl procesorový čip α (Alpha) 11. Firma tvrdí, že přináší až čtyřnásobné zvýšení výpočetního výkonu umělé inteligence, 70% zvýšení grafického výkonu a o 30 % vyšší rychlost procesování oproti předchozí generaci procesoru α9.

Procesor například při přepočítávání pořadů do rozlišení 4K detekuje objekty na obrazovce a rozpozná, které jsou v popředí a které v pozadí. „Dokáže tak efektně zostřit konkrétní prvky obrazu a dodatečnou separací ještě zlepšit hloubku obrazu,“ přiblížila firma v tiskových materiálech.

„Televize už v dnešní době nejsou jen zobrazovače obsahu. Čipsety uvnitř jsou klíčovou součástí a vyvinuli jsme vlastní AI procesory, které dokáží akcentovat ty nejdůležitější části obrazu ve správný moment. Televize tak sama upravuje obraz i zvuk pro co nejlepší audiovizuální zážitek. Náš AI procesor také, podle velmi čerstvých výsledků testu webu Rtings.com, dokáže ve srovnání s konkurencí nejdokonaleji eliminovat proces vypalování, obzvláště u procesorů α9 a α11,“ prohlásil produktový ředitel Peter Lee.





Japonská Sony v aktuálních tiskových zprávách s používáním pojmu „umělá inteligence“ spíše šetřila. Vyzdvihla alespoň technologii Voice Zoom 3, která algoritmicky rozpoznává dialogy a zesiluje nebo zeslabuje jejich hlasitost, takže i méně výrazné dialogy znějí hlasitě a zřetelně. Televizory Sony samozřejmě umí to, co konkurence, také tedy vylepšují obraz a zaostřují rychlé pohyby.

A i na těchto přijímačích je automaticky korigována hloubka scény: „Televizory Bravia využívají technologii simulující lidské vnímání a vylepšují hloubku a texturu pro strhující domácí zážitek. Díky křížové analýze dokáže kognitivní inteligence analyzovat/generovat mapu hloubky,“ tvrdí Sony.

Procesor v televizorech Sony vyhodnocuje, která část obrazu je v danou chvíli nejdůležitější Autor: Sony

„Konvenční umělá inteligence detekuje a analyzuje prvky obrazu, jako jsou barva, kontrast a zřetelnost, pouze jednotlivě. To znamená, že prvek obrazu je vylepšen pouze do určité úrovně. Způsob, jakým vnímáme svět, je však založen na nejrůznějších informacích, které přicházejí do mozku z očí a uší zároveň. Stejným způsobem pracuje i procesor XR Processor, který analyzuje stovky tisíc prvků najednou. Jedním z těchto prvků je bod zaostření – díky němu lze zjistit, na co se člověk nejčastěji zaměřuje,“ podotýká japonský výrobce.

Televizor tedy vyhodnocuje místo, na které máte tendenci se soustředit a přirozeně jsou k němu přitahovány vaše oči. Procesor tuto část obrazu vylepší. Hráč s fotbalovým míčem nebo hlavní postava tak mají větší hloubku, stejně tak ale mohou být výraznější tabulky s výsledky zápasu.