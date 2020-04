 »  Australská vláda chce donutit Google s Facebookem platit za mediální obsah

Karel Wolf

Do tábora států, které chtějí internetové giganty přinutit k platbám za mediální (konkrétně zpravodajský) obsah sdílený prostřednictvím jejich služeb, se v pondělí přidala Austrálie.

Během rozhovorů vlády s Googlem a Facebookem o možnostech dobrovolné podpory médií to v pondělí 20. 4. prohlásil australský ministr financí Josh Frydenberg. Jako důvod uvedl nemožnost dosáhnout s oběma společnostmi akceptovatelné dobrovolné dohody.

Pravidla, jak by celý systém mohl fungovat, mají být podle ministra hotová do července. To v praxi znamená, že Australský výbor pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (ACCC) musí během dvou měsíců ministerstvu předložit návrh pravidel, která budou definovat nový vztah mezi tzv. „digitálními platformami“ a mediálními podniky, ta by měla zahrnovat sdílení příjmů z reklamy souvisejících se zpravodajským obsahem.

Ministerstvo tvrdí, že se uchýlilo k tomuto kroku v reakci na zoufalou situaci na mediálním trhu, kterou výrazně prohloubila i současná pandemie nového koronaviru a s ní související propad inzerce. „Neskloníme se před jejich hrozbami. Máme zde co do činění s velkými podniky, ale v sázce je hodně, takže jsme na tento boj připraveni.,“ prohlásil Frydenberg.