AŽD zkouší Starlink jako satelitní zálohu pro autonomní vlaky

Česká technologická společnost AŽD rozšířila testování svého experimentálního autonomního vozidla EDITA o satelitní připojení Starlink. Chce ověřit, zda může pomoci zajistit spolehlivou komunikaci mezi vlakem a železniční infrastrukturou v místech, kde pozemní sítě nemají dostatečné pokrytí. Satelitní spojení má doplnit dosavadní komunikační technologie GSM-R a 5G, uvádí organizace.
EDITA (Experimentální Drážní vozidlo pro Inovativní Technologie) využívá GSM-R například pro hlasové spojení s dispečerem a přenos dat pro evropský zabezpečovací systém ETCS. Vyhrazená 5G síť slouží k výměně informací mezi vozidlem a traťovou částí systému autonomního provozu. Vlak tak získává například data z traťových senzorů nebo zabezpečených železničních přejezdů.
„U systému Starlink chceme ověřit přenosovou rychlost, zpoždění i dostupnost signálu podél trati. Zajímá nás, zda může vhodně doplnit pozemní sítě a nabídnout záložní spojení také v místech, kde jejich pokrytí nestačí,“ říká Antonín Diviš, náměstek ředitele závodu Výzkum a vývoj společnosti AŽD. Výsledky mají ukázat, pro jaké komunikační úlohy a za jakých podmínek lze satelitní připojení využít.
Systém umožňuje testovat automatizovaný provoz ve stupních GoA3, tedy za dohledu strojvedoucího, a GoA4, který počítá s plně automatickým provozem. Vlakem EDITA mohli letos jezdit i cestující, informace o trati a jízdních řádech uveřejňuje AŽD.
Starlink na české železnici zkoušejí i České dráhy, ty ale cílí na internetové připojení pro cestující.