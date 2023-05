Bartošova novela dovolí rozvíjet datové schránky bez zadávacího řízení

Vedle široce diskutované změny zveřejňování seznamů držitelů datových schránek obsahuje novela připravená vicepremiérem pro digitalizaci Ivanem Bartošem ochranu před dalšími pokutami za porušení pravidel hospodářské soutěže.





Úprava reaguje na sankci 200 tisíc korun udělenou letos v únoru ministerstvu vnitra za smlouvu uzavřenou napřímo s Českou poštou, mimo režim zadávacího řízení. Pokutu udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli Smlouvě o poskytování služeb provozu a rozvoje Informačního systému datových schránek pro období 2018 – 2022. Vnitro přitom později uzavřelou novou smlouvu na období 2023 – 2027. Ta přitom obsahuje shodná omezení, která ÚOHS v prvním posuzovaném případě označil za nepřijatelná. Státu tak hrozilo, že bude čelit dalším sankcím.





Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300 /2008 Sb.) z pera ministra Bartoše proto obsahuje ustanovení, která pravidla hospodářské soutěže dovolí obejít: „Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence. Provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje též jeho rozvoj. Odměna držiteli poštovní licence za provozování informačního systému datových schránek se stanoví podle cenových předpisů. Výše nákladů na rozvoj informačního systému datových schránek se stanoví dohodou mezi držitelem poštovní licence a Agenturou. Náklady spojené s provozováním a rozvojem informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu Agentury pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa.“

Tato navrhovaná formulace v zákoně tak vylučuje, aby se na rozvoji a provozu systému datovek podílel někdo jiný než Česká pošta.

Ivan Bartoš na dotazy Lupy potvrdil, že jím připravená úprava reaguje na pokutu od antimonopolního úřadu. „Rozhodnutí ÚOHS v této věci bylo překvapivé, a dovedeno do důsledků v podstatě brání rozvoji a zdokonalování systému datových schránek. V tuto chvíli je to tak, že buď budeme mít v zákoně zmocnění, nebo se datové schránky nemohou rozvíjet. Takže logicky přidáváme do zákona zmocnění,“ uvedl ministr.

Novela je nyní v připomínkovém řízení. Připomínky je možné uplatnit do pondělí 22. května.