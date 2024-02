Blog Evropské centrální banky znovu varuje před investicemi do bitcoinu

Autor: Lupa.cz s využití DALL-E

Evropská centrální banka (ECB) na svém blogu varovala, že skutečná hodnota bitcoinu je nulová. A to i přesto, že se cena nejznámější kryptoměny obchodované na burzách drží nad 51 tisíci dolary (cca 1,2 mil. Kč). Autory výroku jsou ekonomové Ulrich Bindseil a Jürgen Schaaf. Ti se ohlížejí za lednovým rozhodnutím americké Komise pro cenné papíry povolit bitcoinové fondy (ETF) v USA. Podle ekonomů to mohou méně zkušení lidé chápat jako potvrzení, že investice do bitcoinu jsou bezpečné. Předchozí růst pak mohou vnímat jako důkaz nezadržitelného triumfu.





„S oběma tvrzeními nesouhlasíme a opakujeme, že reálná hodnota bitcoinu je stále nulová. Pro společnost je obnovený cyklus růstu a propadu ceny bitcoinu hrozivou perspektivou,“ uvedli ekonomové současně s varováním, že s bitcoinem souvisejí obrovské vedlejší škody. Zmiňují přitom škody na životním prostředí a přerozdělení bohatství na úkor těch méně sofistikovaných.





Stávající příspěvek navazuje na předchozí blogpost ECB z listopadu 2022, který vyvracel sliby bitcoinu a varoval před společenským nebezpečím.

„Tvrdili jsme, že bitcoin nesplnil svůj původní slib stát se globální decentralizovanou digitální měnou. Ukázali jsme také, že druhý slib bitcoinu, že se stane finančním aktivem, jehož hodnota bude nevyhnutelně dále růst, byl podobně mylný,“ uvádějí finančníci.

Na příspěvek ekonomů ECB reagoval kriticky server Coindesk. „Není to poprvé, co ECB předpověděla zánik bitcoinu. Je sice pravda, že kryptoměně trvalo dlouho, než znovu získala pevnou půdu pod nohama, ale nyní se zdá, že znovu otestuje své historické maximum kolem 69 tisíc dolarů,“ reagoval Daniel Kuhn z webu Coindesk.