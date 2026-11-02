Boj o čistší internet má většího hráče. Slovenský startup kupuje konkurenta, který hlídal i česká média

Dva slovenští lovci internetových trollů se spojují. Česká média, která si najala technologii Elv.ai na hlídání nenávistných komentářů, budou nově využívat systém jeho konkurenta. Tento startup totiž kupuje firma TrollWall AI, která chce svou technologii pro moderování internetových diskusí rozšířit i do dalších zemí. Zákazníky má v 17 zemích světa a používá ji také několik prezidentů, sportovních organizací, značek a největších politických stran v Evropě. V Česku se k nim řadí například také fotbalová Sparta nebo Policie ČR.
Hodnotu transakce firmy nezveřejnily. Akvizice přichází půl roku poté, co TrollWall získal investici 800 tisíc eur.
Elv.ai hlídá online diskuse a sociální sítě médií a institucí před nenávistí a hoaxy kombinací umělé inteligence a lidských moderátorů. Na českém trhu se prosadil před dvěma lety, kdy začal sledovat komentáře na sociálních sítích vydavatelství Economia, televize Prima, Evropy 2 nebo Refresheru. V roce 2024 získal startup investici půl milionu eur. Od svého vzniku podle údajů firmy prošel více než 80 milionů komentářů a podle posledních čísel v červenci Elv.ai zprocesoval téměř 2,3 milionu příspěvků. Toxický obsah našel ve více než 500 tisících z nich. Mezi své klienty řadí také slovenskou Markízu, Forbes, Heureku nebo Evropskou komisi.
Kupující TrollWall AI vyvíjí nástroj, který automaticky rozpoznává a skrývá toxické komentáře na Facebooku, Instagramu, TikToku a YouTube. Vedle moderování dokáže analyzovat náladu v diskusích a pomáhá připravovat odpovědi. Působí v 17 zemích a mezi jeho klienty patří také například Mezinárodní hokejová federace, Ringier nebo O2.