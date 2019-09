 »  Britská ITV zkouší na Instagramu zprávy pro teenagery

Filip Rožánek

Soukromá britská televize ITV zkouší prostřednictvím Instagramu vysílat aktuální zprávy tak, aby zaujaly cílovou skupinu teenagerů ve věku od 14 do 17 let. Každý den připravuje odpolední sestřih zajímavých událostí pod názvem The Rundown. Zveřejňuje ho vždy v 15.45, aby zastihla teenagery na cestě domů ze školy.

Formát je připraven tak, aby se dal dobře sledovat na mobilu, používá výrazné animované předěly a titulky a soustředí se na krátké záběry. Pořadem provází moderátoři vybraní napříč Velkou Británií, na přípravě se podílí speciálně vyčleněný tým novinářů.

Cílem je ve stručné podobě představit hlavní domácí, světové a regionální události, aniž by ale redakce rezignovala na novinářské zásady. Kdo má zájem o podrobnosti, ten se může ze stručného souhrnu prokliknout na plné znění zprávy na webu ITV.

Prozatím je pořad produkován v pracovních dnech, má se ale rozšířit i na víkendy.