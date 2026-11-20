Společnost Honeywell Aerospace uvedla do provozu novou generaci rychlého satelitního internetu do letadel. Jde o technologii JetWave X určenou pro business jety. Významnou část této novinky vytvořili inženýři ve vývojovém centru Honeywellu v Brně.
JetWave X umožňuje rychlost stahování dat až 300 Mb/s. Zajišťuje plynulé připojení k satelitní síti společnosti Viasat v pásmu Ka, včetně družic ViaSat-3 a Global Xpress (GX). JetWave X je prvním terminálem, který dokáže využít celou síť Viasatu.
“Součástí platformy je inteligentní systém správy připojení Advanced Data Control (ADC). Ten dokáže propojit několik satelitních spojení i spojení mezi letadlem a pozemními stanicemi do jedné optimalizované palubní sítě. Podporuje přitom spojení s družicemi na geostacionární (GEO), střední (MEO), vysoce eliptické (HEO) oběžné dráze Země a do budoucna také na nízké oběžné dráze (LEO),” shrnul Honeywell.
“Systém ADC automaticky stanovuje priority datového provozu podle typu aplikace a inteligentně přepíná mezi jednotlivými sítěmi tak, aby zajistil nepřetržité připojení. Přizpůsobuje také dostupnou přenosovou kapacitu různým skupinám uživatelů, jako jsou VIP cestující, posádka nebo hosté. V reálném čase reaguje na výpadky nebo oblasti bez pokrytí a pro každou činnost vybírá nejlepší dostupné připojení – ať už jde o přehrávání streamovaného obsahu, videohovory nebo kriticky důležité úkoly,” doplnila firma.
Inženýři v Brně pracují na několika klíčových částech JetWave X. Konkrétně řeší zajištění architektury a funkčnosti řídicího softwaru systému, zajištění typové zkoušky pro mezinárodní telekomunikační úřady a integrační testy pro provoz v satelitních sítích Viasat a GX, asistenci u prvních instalací systému JetWave X do letadel zákazníků v regionu EMEA, nejen pro Dassault, a mají podíl na integraci modemů a antén a provádění certifikačních testů pro provoz v civilním letectví (podle standardů FAA).
Rychle satelitní připojení v dopravních letadlech se postupně stává běžnou věcí. Nedávno jsme například otestovali Starlink v komerčním letu z Prahy. Parametry dosáhly vysokých kvalit: