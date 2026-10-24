Lupa.cz

Vyzkoušeli jsme Muskův internet Starlink zdarma v letadle. Je to jako doma na gauči

Jan Sedlák
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Starlink v letadle Autor: Jan Sedlák
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Běžné komerční aerolinky postupně do své flotily nasazují internetové připojení Starlink od americké společnosti SpaceX Elona Muska. Vysokorychlostní satelitní internet se začíná objevovat i na evropských spojích. Lupa otestovala Starlink během letu z Prahy do Rigy v letadle lotyšského přepravce airBaltic, který v tomto ohledu patří k průkopníkům a který přislíbil takto vybavit všechna svá letadla (pokud přežije současnou finanční krizi a vysoké zadlužení).

Starlink v airBaltic fungoval během vzestupu i přistání. Stačí se připojit k palubní Wi-Fi, kde není potřeba žádná registrace, vyplňování e-mailu, osobních údajů a další podobné triky spojené s “landing page”. Internet byl k dispozici zdarma pro všechny pasažéry včetně těch v ekonomické třídě.

Parametry připojení byly velmi potěšující. Rychlost stahování (download) se dostala na 250 Mb/s. U uploadu to dělalo kolem 15 Mb/s. Uživatelé na jiných letech (třeba Air France KLM) hlásí i hodnoty nad 300 Mb/s včetně uploadu kolem 30 Mb/s. Odezva byla do 40 milisekund. Na zkušenosti se můžete podívat v našem videu:

S připojením se dalo pracovat jako s běžným vysokorychlostním internetem u vás doma. Šlo například streamovat videa z YouTube v kvalitě 4K, používat videohovory, uploadovat větší soubory na cloudové úložiště a tak dále.

Obecně šlo o velmi příjemný zážitek, který se kvalitou nedá srovnávat s dosavadními řešeními připojení k internetu v letadlech, kdy je často nutné počkat na výstup do určité hladiny, založit si účet, zadat kreditní kartu a zaplatit vysokou částku za velmi pomalé a nestabilní připojení (případně používat tarif zdarma na komunikátory).

Aerolinky si pro nasazení Starlinku musí pořídit antény (horní část trupu), napájecí a komunikační jednotku, přístupové body Wi-Fi a certifikaci. Jednorázové pořizovací náklady na jedno letadlo jsou odhadem sedm až jedenáct milionů korun. Samotné připojení na jedno letadlo vyjde na nižší stovky tisíc korun, záleží na tarifu a smlouvách. Aerolinky si díky těmto investicím mohou “hrát” s věrnostními programy, upsellem služeb, získat více zákazníků a podobně.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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