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Budování internetu v ČR se značně zrychlí a zlevní. Kopat se bude už jen jednou, zákon schválil senát

Jan Sedlák
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Optika, T-Mobile Autor: T-Mobile
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Výrazně rychlejší a levnější stavba internetu v Česku se přiblížila. Senát tento týden beze změn schválil nový zákon o snížení nákladů na stavbu komunikačních sítí, o něhož se dlouhodobě zasazovali tuzemští operátoři a provideři. Zákon v září prošel poslaneckou sněmovnou. Nyní se čeká na podpis prezidentem, tam se ale nepočítá se zádrhely.

Zákon bude propojovat poskytovatele internetu s dalšími fyzickými infrastrukturami, což má zlepšit koordinaci, snížit papírování a podobně.

Hlavní přínosy zákona budou tyto:

  • Právo na přístup k existující fyzické infrastruktuře: Operátoři elektronických komunikací mají právo využívat neaktivní infrastrukturu jiných síťových odvětví. To zahrnuje například stožáry, trubky, kanály, kolektory nebo sloupy vlastněné elektrárenskými, plynárenskými, vodárenskými či dopravními podniky (včetně železnic a silničních správců).
  • Přístup k informacím o infrastruktuře: Vlastníci síťové infrastruktury mají povinnost poskytovat informace o svém majetku (kdy, kde a jaké trubky či vedení leží), aby operátoři věděli, kde mohou své sítě napojit nebo do čeho je vložit.
  • Koordinace stavebních prací: Pokud subjekt (například město nebo vodárny) plánuje výkopové práce financované z veřejných prostředků, musí umožnit ostatním stavebníkům a operátorům, aby se k této stavbě připojili a položili své optické kabely do jednoho společného výkopu („kopat jen jednou“).
  • Vnitřní vybavení budov (fyzická infrastruktura uvnitř domů): Nově stavěné budovy nebo budovy prošlé rozsáhlou rekonstrukcí musí být již od fáze projektu vybaveny fyzickou infrastrukturou (trubkami, šachtami, rozvody) připravenou pro vysokorychlostní připojení až k jednotlivým bytům či kancelářím.
  • Právo na přístup k vnitřním rozvodům: Operátoři mají právo ukončit svou síť v přístupovém bodě domu a využít stávající vnitřní rozvody v budově za spravedlivých a nediskriminačních podmínek.
  • Zjednodušení a zrychlení schvalovacích procesů: Zákon zavedl jasné lhůty pro vyřizování žádostí o přístup i koordinaci a určil ČTÚ jako orgán pro řešení případných sporů mezi operátory a vlastníky infrastruktury.
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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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