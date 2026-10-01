Čech hodlá s AI namlouvat audioknihy pro světové vydavatele, s novými miliony to chce zkusit z Ameriky

Český startup Elredo, který vyvíjí technologii pro automatizovanou produkci audioknih pomocí umělé inteligence, získal investici přesahující milion eur, tedy zhruba 25 milionů korun. Peníze teď chce firma využít ke svému startu ve Spojených státech, právě tam sídlí řada velkých světových vydavatelství. Firma uvádí, že jeho technologie může vydavatelům zlevnit a zrychlit výrobu audioknih.
Vedle samotného namlouvání pomocí AI nabízí Elredo i infrastrukturu pro jejich distribuci. Podle firmy se díky nižším nákladům může vyplatit převádět do audio podoby i tituly, u nichž by tradiční produkce ekonomicky nedávala smysl. Nebo starší knihy, které zatím audioknižní verzi nemají.
Za Elredem stojí Matěj Schmalz, který odstartoval projekt v roce 2023. Dnes jeho řešení využívají například české skupiny Albatros Media a Euromedia Group nebo zahraniční vydavatelé Wiley a HarperCollins. S plánem zaměřit se na zahraniční trh přesouvá startup část obchodního, výrobního a podpůrného týmu do New Jersey. Chce tak dosáhnout na dodavatele, kteří rozhodují o převodu svých knižních katalogů do audio podoby. Firma uvádí, že dnes distribuuje audioknihy do více než 160 prodejních kanálů po světě a aktuálně buduje kapacitu pro výrobu stovek titulů měsíčně.
Aktuální investiční kolo vedl fond JIC Ventures. Vedle něj se zapojil investor Jiří Hlavenka, Středočeské inovační centrum a švédský Bond Ventures. Znovu poslali peníze i dosavadní investoři Petr Sochora z 12bullets, Petr Bláha z Eurowag a Martin Ježek, ti dříve podpořili startup několika miliony. Elredo zároveň získalo grant 200 tisíc eur z programu Technologická inkubace.