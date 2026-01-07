Lupa.cz  »  Česká umělá inteligence chce číst světové knihy, zdejší startup na plán hlásí investici

Česká umělá inteligence chce číst světové knihy, zdejší startup na plán hlásí investici

Iva Brejlová
Dnes
Matěj Schmalz Autor: Matěj Schmalz
Matěj Schmalz, Elredo

Český startup Elredo, který vyvíjí mimo jiné umělou inteligenci pro automatizované namlouvání audioknih, získal novou investici. Peníze mu poslali stávající andělští investoři Martin Ježek, Petr Bláha a skupina 12bullets vedená Petrem Sochorou. Firma přesnou výši nekomentuje, spolu s podporou CzechInvestu má jít o střední až vyšší jednotky milionů korun.

Elredo odstartoval Matěj Schmalz jako „Netflix pro audioknihy“, aplikaci, která díky personalizovanému doporučování audioknih nebo mimo jiné gamifikaci pomáhá budovat čtecí návyky. Tím se projekt rozšířil i do B2B sektoru, kde jeho digitální knihovna funguje jako firemní benefit. Některé hráče ale zaujal víc ve chvíli, kdy začal vyvíjet ElredoVoice. To zajišťuje automatizované AI namlouvání dlouhoformátových audioknih pro vydavatele. Má přitom vlastní modely a umožňuje jak využít klon hlasu (podobně jako evropský startupový jednorožec ElevenLabs), tak zcela nově generovaný AI hlas, u nějž je možné vybrat specifika a který klade důraz na emoce v textu, „energii“ projevu, drží přitom konzistenci také u dlouhých textů.

I s tím Elredo jedná s velkými vydavateli. Nedávno startup uzavřel smlouvu s americkým vydavatelstvím Blackstone Publishing a Schmalz hovoří o tom, že by firma měla rozjet AI spolupráci s významným americkým hráčem.

Pro další vydavatele Elredo zajišťuje evropskou distribuci včetně napojení na platformy jako Spotify a Storytel. „Trh je obrovský a 85 % knih nikdy nevznikne v audio podobě, protože se to zkrátka nevyplatí. I s umělou inteligencí jde tento podíl změnit,“ věří Schmalz. Na rok 2026 Elredo připravuje větší investiční kolo a Schmalz věří, že do něj budou zapojené evropské i americké fondy.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

