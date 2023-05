Češi patří mezi nejúspěšnější absolventy mezinárodního kurzu Elements of AI

Autor: prg.ai

Do mezinárodního kurzu Elements of AI, který veřejnosti zdarma umožňuje pochopit základy umělé inteligence, se přihlásilo 13 tisíc lidí z České republiky. Kurz u nás odstartoval začátkem roku 2021 díky Prg.ai, ČVUT, Úřadu vlády a Univerzitě Karlově. Projekt vychází z práce Helsinské univerzity a společnosti Reaktor. Celkově má Elements of AI milion registrovaných uživatelů.





“Vedle větší pozornosti, kterou umělé inteligenci věnuje veřejnost, aktivně rozvíjíme také zájem škol, úřadů a firem. Je mi potěšením, že výsledky naší práce jsou vidět – v letošním roce evidujeme každý měsíc kolem tisíce nových registrací. Dlouhodobě se snažíme o to, aby úplné základy AI obsáhl každý, bez ohledu na vzdělání a profesi. EAI je pro nás v tomto klíčovým ‚produktem‘,“ uvedl výkonný ředitel Prg.ai Lukáš Kačena.





“Česko patří mezi země s nejvíce uživateli kurzu v poměru k populaci spolu s většinou severských států, Pobaltím a Chorvatskem. Zároveň si Česko drží velmi vysokou úspěšnost. Kurz zdárně dokončí každý pátý zapsaný uživatel. Nejvíce absolventů kurzu v Česku nalezneme mezi studujícími Univerzity Karlovy, kde je EAI celouniverzitně uznatelným předmětem.”