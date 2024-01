Češi přišli na chuť mobilnímu investování, ukazují statistiky Revolutu

Autor: Revolut

Za loňský rok začalo využívat mobilní investiční nástroje o 44 % Čechů více než v roce předtím. Ukazují to statistiky fintechové aplikace Revolut. Češi přitom patří mezi přední investory i co do srovnání zůstatků na obchodních účtech.





Zatímco průměrný zůstatek v Evropském hospodářského prostoru dosahuje 45 022 Kč, Češi měli v průměru investovali 66 412 Kč. Nejvyšší částky na investičních účtech měli zákazníci ve věkové kategorii 55–64 let (v průměru 141 745 Kč).





Statistiky ukazují i rozdílný investiční apetit mezi pohlavími. Muži investují častěji a dvakrát větší částky, konkrétně v průměru 77 993 Kč, oproti ženám, které průměrny investovaly 30 313 korun.

Nejvíce obchodovanou americkou akcií byly v celoevropském srovnání cenné papíry automobilového gigantu Tesla, následované americkou společností Momentus a čínskou automobilkou NIO. Mezi evropskými akciemi uživatele Revolutu zaujal pivovar Anheuser-Busch následovaný německou automobilkou Volkswagen a nizozemskou platební společností Ayden.

Čeští investoři na prvním místě také volili Teslu, následovanou čínskou Alibabou a americkou společností Cano Health. Pokud jde o evropské akcie, Češi preferovali 2G Energy, Uniper a Volkswagen.