Češi se investičně zapojili do startupu, který s AI předpovídá chování uživatelů aplikací i to, kolik asi utratí

Brněnská skupina Jet Investment založená miliardářem Igorem Faitem investovala do americké firmy AppNava, jejíž produkt předpovídá způsob, jakým se uživatelé mobilních aplikací budou chovat. Platforma využívá umělou inteligenci a podle investora dokáže už od prvního kontaktu uživatele s aplikací v reálném čase předpovídat jeho budoucí ekonomickou hodnotu pro aplikaci, pravděpodobnost odchodu i potenciál monetizace.
AppNava je určena pro vývojáře mobilních aplikací a her. Na chování lidí umí reagovat během několika minut, stejně rychle se integruje s hlavními analytickými a reklamními platformami a průběžně se přizpůsobuje změnám v chování uživatelů. Firma založená v roce 2022 se během několika let rozvinula v mezinárodní společnost poskytující své služby vývojářům mobilních aplikací a her v Evropě, Asii i USA. Spolupracuje s předními hráči v oblasti reklamních a analytických technologií, včetně společností Meta a Google.
„Změny v ochraně soukromí uživatelů zásadně proměnily způsob, jakým firmy předvídají jejich chování. Dosavadní metody založené na přesném sledování jednotlivých uživatelů přestávají fungovat,“ vysvětluje Kamil Levinský, výkonný ředitel fondu Jet Venture 1 ve společnosti Jet Investment. Česká republika a širší region střední Evropy má patřit vedle Spojených států, na které se AppNava primárně zaměřuje, mezi klíčové expanzní trhy společnosti.
Jet Investment poslal startupu 1,8 milionu dolarů (přes 38 milionů Kč), celkem se investiční kolo nasčítalo na 2,3 milionu dolarů a jako hlavní investor se ho účastnil turecký fond Arya Women. Pro český fond je to už jedenáctá investice a řadu z nich oznámil v posledních měsících. Mezi startupy v jeho portfoliu tak patří americký Hermetiq nebo německý Phantasma Labs, dříve zainvestoval mimo jiné do českých startupů Boost.space nebo DecisionRules.