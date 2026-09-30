Češi spustili síť pro distribuci přesného času. Je nanosekundově přesná a nezávislá na internetu

Dnes odstartovala česká síť pro distribuci přesného času. Projekt se jmenuje CESTime a stojí za ním tuzemský nezávislý internetový uzel NIX.CZ a akademické sdružení CESNET.
Tvůrci aktivitu označují za přesnou synchronizaci času pro moderní infrastrukturu, konkrétně má jít o nanosekundově přesnou synchronizaci času pro distribuované systémy a sítě. Přesnost je v jednotkách nanosekund.
CESTime je postavený na technologii White Rabbit, což je rozšíření protokolu Precision Time Protocol (IEEE 1588). Kombinuje přesnou distribuci času s deterministickým přenosem dat prostřednictvím standardního ethernetu.
Síť je nezávislá na internetu, napojená na státní etalon času a nezarušitelná případnými útočníky. Obecně se používají otevřené standardy.
“Síť CESTime je budována jako paralelní síť k internetu, tj. je vedena oddělenými optickými kanály. Zároveň je postavena tak, že kromě časových protokolů na ní neposkytujeme žádné další služby. Proti internetu je budována jako jednosměrná, tj. signál se šíří jednosměrně z atomových hodin CESNETu, které jsou navázány na český státní etalon času. Protože se signál šíří jednosměrně, jsou na mapičce ukazující stav šipky (ukazující směr šíření) a přerušované propojovací linky (které jsou v režimu pohotovosti),” informují autoři.
“Optická síť obsahuje 13 hlavních uzlů, v některých oblastech je uzlů více (metropolitní území Prahy a Brno), které jsou propojeny 26 spoji, které jsou organizovány do čtyř kruhů pro zachování redundance. Celkem síť tvoří 3 785 kilometrů (hodnota, kterou reportují měření). Síť má propoj na Slovensko a připravovaný propoj do Vídně, které slouží pro porovnávání času národních etalonů času příslušných institucí. Časová vrstva Switche synchronizují svůj čas pomocí protokolu White Rabbit,” shrnují dále tvůrci.
“Síť aktuálně běží v pilotním provozu, což je provoz, který poskytuje plné služby směrem k uživatelům, ale v jeho rámci ověřujeme navržené procesy a plánované hodnoty sítě. Nevíme o síti podobného rozsahu na světě, proto považujeme za potřebné ověřit všechny procesy a parametry proti realitě.”