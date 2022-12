Češi vybudují kus „evropského internetu“, vyhráli soutěž na vývoj DNS systému DNS4EU

Autor: Evropská komise

Evropskou DNS v rámci projektu DNS4EU budou vyvíjet Češi. Konsorcium vedené brněnskou společností Whalebone vyhrálo veřejnou soutěž vypsanou Evropskou komisí. V projektu figurují také další tuzemské organizace, konkrétně CZ.NIC, CESNET a ČVUT.





Projekt evropské DNS se objevil v lednu letošního roku. Je součástí programu páteřních sítí pro takzvanou evropskou cloudovou federaci (PDF). Evropská komise chce na tuto aktivitu vyčlenit 80 milionů eur, tedy necelé dvě miliardy korun. Z toho 65 milionů eur má jít na propojování cloudů a 14 milionů eur právě na DNS4EU.





O projektu jsme na Lupě psali. Evropská komise uvádí, že chce řešit problém “centralizace DNS v rukou několika málo firem”. To má činit překlad adres zranitelným, pokud se jeden z těchto provozovatelů dostane do problémů. “DNS4EU vnímáme jako snahu mít k těmto amerických systémům evropskou široce dostupnou alternativu,” řekl Lupě výkonný ředitel Whalebone Richard Malovič.

“DNS4EU je součástí vize posílení digitální nezávislosti Unie a bude sloužit coby alternativa k současným veřejným DNS překladačům nabízeným americkými technologickými giganty. Evropská komise si klade za cíl uchovávat data uživatelů v digitálním europrostoru a poskytovat službu co největšímu počtu Evropanů při dodržení nejvyšších standardů ochrany soukromí,” shrnuje Whalebone.

“V plánu je spojit stávající infrastrukturu telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetu s novými veřejně přístupnými DNS resolvery. Občanům a institucím nabídne jak bezplatnou službu DNS, tak placené služby s vyššími možnostmi zabezpečení,” doplňuje firma.

“Naším cílem je chránit 100 milionů lidí díky DNS4EU. Abychom dosáhli tohoto milníku, musíme spolupracovat s mobilními a internetovými společnostmi na celém kontinentu. Proto nejen zavedeme novou veřejnou infrastrukturu, ale do architektury zapojíme i operátory,” doplnil Malovič.

Kompletní seznam členů konsorcia vypadá takto: Abi Lab (CERTFin IT), Centro Nacional de Cibersegurança (CERT.PT), CESNET (CZ), CZ.NIC (CZ), ČVÚT (CZ), deSec (DE), Ministry of Electronic Governance (BG), NASK (CERT Polska), National Cyber Security Directorate (RO), F-Secure (FI), Sztaki (Hun-CERT), Time.lex (BE) a Whalebone.