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Češi vylepšili umělou inteligenci od Nvidie. Je méně „žravá“ a zdarma pro všechny

Jan Sedlák
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BottleCap AI Autor: Jaroslav Beck
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Čechům se podařilo vylepšit model umělé inteligence od společnosti Nvidia. Startup BottleCap AI, za kterým stojí Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck, upravil jazykový model Nemotron. Tato vylepšená verze spadá do rodiny modelů ThinkingCap, které Češi postupně zveřejňují. V rámci série ThinkingCap doposud vyšly dva upravené modely Qwen od Alibaby, jeden nedávno.

Nemotron jsou otevřené modely od Nvidie určené pro stavbu AI agentů, automatizaci procesů ve firmách a komplexní uvažování. Nvidia vydává verze Nano/Lightning, Super a Ultra – podle toho, jak náročné úlohy potřebujete řešit.

V BottleCap AI upravili verzi Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B. Jde o rychlý model určený například pro různé úkoly AI agentů. Upravená česká verze se jmenuje ThinkingCap-NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B a k dispozici je zdarma na Hugging Face (GGUF je zde).

ThinkingCap slibuje snížení počtu tokenů v režimu přemýšlení až o více než 31 procent, v průměru o necelých 23 procent. Oproti původnímu Nemotronu bylo dosaženo více než dvojnásobného dokončení požadavků v multi-user režimu. Detaily jsou k nahlédnutí tady.

BottleCap AI je startup, který se zaměřuje právě na optimalizaci AI modelů. Nabízí také aplikace AI Scan a Pulse.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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