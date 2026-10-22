Češi vylepšili umělou inteligenci od Nvidie. Je méně „žravá“ a zdarma pro všechny

Čechům se podařilo vylepšit model umělé inteligence od společnosti Nvidia. Startup BottleCap AI, za kterým stojí Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck, upravil jazykový model Nemotron. Tato vylepšená verze spadá do rodiny modelů ThinkingCap, které Češi postupně zveřejňují. V rámci série ThinkingCap doposud vyšly dva upravené modely Qwen od Alibaby, jeden nedávno.
Nemotron jsou otevřené modely od Nvidie určené pro stavbu AI agentů, automatizaci procesů ve firmách a komplexní uvažování. Nvidia vydává verze Nano/Lightning, Super a Ultra – podle toho, jak náročné úlohy potřebujete řešit.
V BottleCap AI upravili verzi Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B. Jde o rychlý model určený například pro různé úkoly AI agentů. Upravená česká verze se jmenuje ThinkingCap-NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B a k dispozici je zdarma na Hugging Face (GGUF je zde).
ThinkingCap slibuje snížení počtu tokenů v režimu přemýšlení až o více než 31 procent, v průměru o necelých 23 procent. Oproti původnímu Nemotronu bylo dosaženo více než dvojnásobného dokončení požadavků v multi-user režimu. Detaily jsou k nahlédnutí tady.
BottleCap AI je startup, který se zaměřuje právě na optimalizaci AI modelů. Nabízí také aplikace AI Scan a Pulse.