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Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck vydali druhý AI model. Opět výrazně snižuje „žravost“

Jan Sedlák
Včera
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BottleCap AI Autor: Jaroslav Beck
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Česká společnost BottleCap AI, za níž stojí Tomáš Mikolov a Jaroslav Beck, vydala svůj druhý jazykový model pro umělou inteligenci (LLM). Řadí se do vznikající série modelů pojmenovaných ThinkingCap. I tentokrát jde o výrazně vylepšenou verzi volně dostupného modelu Qwen od čínské společnosti Alibaba.

První ThinkingCap vyšel v létě a upravil model Qwen ve verzi 3.6–27B. Aktuálně vydaný druhý ThinkingCap vylepšuje model Qwen ve verzi 3.8–27B. Označení nese ThinkingCap-Qwen3.8–27B a je k dispozici zdarma na Hugging Face.

BottleCap se zaměřuje na snížení nároků AI modelů, takže ThinkingCap má méně požadavků na prostředky se zachováním kvality odpovědí. Novinka podle měření firmy oproti standardnímu Qwenu spotřebovává o 37 procent méně “přemýšlecích” tokenů při přesnosti 0,86pp (jde o průměr, podle různých benchmarků jde se číslo hýbe od 11 do 66 procent).

Model také lépe udrží kontext. K dispozici je pro formáty GGUF, FP8 a NVFP4. Licence je Apache 2.0, startup k tomu nabízí i placené služby. Detaily o novém modelu jsou zde.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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