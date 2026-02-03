Lupa.cz  »  Mikolov a Beck získali posilu, nadějný český startup rozšíří veterán ze SpaceX či Netflixu

Mikolov a Beck získali posilu, nadějný český startup rozšíří veterán ze SpaceX či Netflixu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jaroslav Beck, David Pavlík Autor: BottleCap AI

Český startup BottleCap AI, který před pár dny získal investici 152 milionů korun, rozšířila další osobnost. Na pozici produktového ředitele (Chief Product Officer) nastoupil David Pavlík. Ten v minulosti v USA pracoval pro Microsoft, Amazon, Netflix a SpaceX. Později působil jako CIO v Kiwi.com, CTO v ShipMonk a Nano Energies a naposledy měl stejnou pozici v Rohlik Group.

Pavlík bude mít v BottleCapu na starost převádět výzkum AI sdružený kolem Tomáše Mikolova do koncových produktů, které chce startup dodávat na trh.

BottleCap nedávno vydal první aplikace Pulse pro iOS, která staví na vlastním jazykovém modelu CAP1. Aplikace agreguje zpravodajský obsah a doplňuje ho o shrnutí reakcí a názorů komunity v reálném čase. Podle vyjádření Becka tak nabízí hlubší kontext a umožňuje rychleji odlišit podstatné informace od šumu.

Cílem BottleCapu je výrazně snížit nároky LLM a ukázat, že i v Evropě lze budovat významné technologické společnosti.

BottleCap založili vědec Tomáš Mikolov, spolutvůrce Beat Saberu Jaroslav Back a David Herel. Mezi nové investory se řadí zakladatelé ElevenLabs, Hugging Face, Canvy nebo fond 20VC.

BottleCap, úspornější umělá inteligence od Mikolova a Becka, získala investici přes 150 milionů korun Přečtěte si také:

BottleCap, úspornější umělá inteligence od Mikolova a Becka, získala investici přes 150 milionů korun

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).