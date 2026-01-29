Lupa.cz  »  BottleCap, úspornější umělá inteligence od Mikolova a Becka, získala investici přes 150 milionů korun

BottleCap AI Autor: Jaroslav Beck

Český startup BottleCap AI, za kterým stojí AI vědec Tomáš Mikolov, tvůrce hitu Beat Saber Jaroslav Beck a AI výzkumník David Herel, získal v seed investičním kole 7,5 milionu dolarů, tedy zhruba 152 milionů korun. Kolo vedl fond 20VC a připojila se k němu skupina zakladatelů a manažerů velkých technologických firem, mimo jiné z Canva, ElevenLabs, Datadog, Hugging Face nebo Synthesia.

BottleCap AI se zaměřuje na vývoj velkých jazykových modelů (LLM), které mají být výrazně efektivnější než současná generace systémů. Firma se vymezuje proti převažujícímu přístupu v oboru, který se odráží od navyšování výpočetního výkonu a spotřeby energie. Podle startupu takový model naráží na limity v nákladech, aniž by přinášel odpovídající zlepšení schopností umělé inteligence.

Společnost uvádí, že dokáže zrychlit trénování jazykových modelů a snížit jejich výpočetní náročnost díky změnám v samotné architektuře modelů. V minulosti popsala, že v rámci interního výzkumu dosáhla výrazného zrychlení fáze pretrainingu. Technické detaily zatím nezveřejňuje.

Na vlastní technologii už BottleCap AI staví i první konkrétní produkt, o němž zveřejnil informace současně s investicí. Startup uvedl mobilní aplikaci Pulse pro iOS, která je postavená na vlastním jazykovém modelu CAP1. Aplikace agreguje zpravodajský obsah a doplňuje ho o shrnutí reakcí a názorů komunity v reálném čase. Podle vyjádření Becka tak nabízí hlubší kontext a umožňuje rychleji odlišit podstatné informace od šumu.

Prostředky získané v seedovém investičním kole chce startup využít především na další výzkum, vývoj vlastních modelů a rozšiřování produktů postavených na vlastní technologii. Po aplikaci Pulse mají následovat také další nástroje, které hodlá Bottlecap postupně uvádět na trh. Dosud startup fungoval s 10 miliony dolarů, které do něj investoval Beck.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

