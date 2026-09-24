Češi vyzvou mistry světa i dvakrát Anglii. ČT odvysílá devět reprezentačních zápasů

Česká televize nabídne od 25. září do 13. října devět přímých přenosů českých fotbalových reprezentací. Čtyři zápasy mužů v Lize národů, včetně utkání s úřadujícími mistry světa ze Španělska, odvysílá ČT sport. Do programu zařadí také reprezentaci do 21 let a fotbalistky.
Muži zahájí Ligu národů v sobotu 26. září proti Chorvatsku. V úterý 29. září přivítají Anglii. Oba zápasy se odehrají v pražském Edenu. Následovat bude utkání 3. října ve španělském Oviedu a odveta s Anglií 6. října ve Wembley. Všechny čtyři duely začnou ve 20.45.
První ze zápasů českých týmů odvysílá ČT už v pátek 25. září. Reprezentaci do 21 let proti Ázerbájdžánu nabídne ČT2. Další dvě kvalifikační utkání mladých fotbalistů poběží na ČT sport: 30. září proti Bulharsku v Hradci Králové a 6. října proti Portugalsku v Leirii.
ČT sport odvysílá také oba zápasy fotbalistek se Skotskem v prvním kole baráže o mistrovství světa 2027. Češky budou hrát 9. října v Pardubicích a 13. října ve Skotsku. Vítězky dvojzápasu postoupí do druhého kola baráže.
Ve dnech obou utkání mužů s Anglií rozšíří ČT sport celodenní Studio sport také na úterý. Tyto zápasy bude komentovat Jaromír Bosák, duely s Chorvatskem a Španělskem Jiří Štěpán. Televize chystá i večerní sestřihy dalších utkání Ligy národů. Na webu ČT sport nabídne zprávy, rozhovory a zápasové statistiky.