Česká AI hledající rakovinu je ve stovkách nemocnic, na rozvoj našla nové miliony

Zdravotnicko-technologický Carebot ohlásil novou investici, v níž získal přes 1,5 milionu eur (více než 36 milionů Kč). Uvádí, že za rok víc než ztrojnásobil počet zdravotnických zařízení, kde jeho systémy umělé inteligence pomáhají lékařům. Jeho vlajkový produkt pomáhá s hodnocením rentgenových snímků hrudníku a včasným záchytem onkologických onemocnění. Technologie je nasazena ve stovkách nemocničních zařízení v osmi evropských zemích hlavně v Evropě, ale také ve Vietnamu nebo Spojených arabských emirátech.
V Česku jde o jednu z nejrozšířenějších AI ve zdravotnictví a využívají ji tu například Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Na Bulovce nebo Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Firma nově uvedla také certifikované řešení umělé inteligence pro mamografii. To upozorňuje na podezřelé nálezy a funguje jako nezávislé druhé čtení, zároveň hodnotí technickou kvalitu vyšetření. Startup uvádí, že pokud systém vyšetření označí jako negativní, je tento výsledek v 99,6 procenta případů potvrzen. Podle firmy dnes v Česku AI při mamografické diagnostice využívá přibližně 30 % pracovišť.
Kontrahované měsíční opakované tržby (MRR) firmy za rok měly vzrůst o 750 procent, jejich výši ale Carebot neuvádí. Podle již uzavřených kontraktů by se ale údajně měl do konce letoška jejich objem více než zdesetinásobit.
Současné investiční kolo vedly fondy Garage Angels a Electron Capital Partners, nově se mezi investory zařadil také JIC Ventures. Do kola se zapojili také stávající investoři Gain Ventures a Eva Janečková.