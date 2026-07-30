Česká firma vydala nové chladiče pro procesory s LCD displejem. Vyrábí je v Číně

Česká značka elektroniky Evolveo přidala do nabídky nové komponenty pro osobní počítače. Jde o chladiče na procesory, z nichž jedna verze obsahuje displej zobrazující základní informace.
Evolveo je brand spadající pod společnost Abacus Electric z Českých Budějovic. Ta působí jako distributor informačních technologií včetně serverů a zároveň už několik let dodává vlastní produkty. Ty ovšem nejsou vyráběny v Česku, ani v továrnách Abacusu. Firma má nasmlouvány dodavatelské továrny z Asie, hlavně Číny, kterým zadává úpravy a specifikace a zároveň zajišťuje lokální certifikace a podobně. Jde o takzvaný model ODM/OEM, který používá třeba Alza u elektroniky se svým logem.
Toto je i případ nových chladičů pro CPU. Jde o modely Evolveo QuietCool7 (999 korun) a QuietCool5 (899 korun). Ty mají stejné parametry, ovšem verze sedm má navíc displej LCD. Ten umí zobrazovat základní grafiku, teplotu procesoru nebo otáčky ventilátoru. Displej na na vrchní straně, takže ho lze pohodlně číst z boku počítače.
Oba chladiče jsou určeny pro procesory s TDP až 240 wattů. Automatická regulace otáček zvládá 800 až 2 200 RPM. Ventilátor má rozměr 120 milimetrů. Součástí je šest poniklovaných heatpipe, ložisko HDB a podsvícení větráku ARGB. Podporovány jsou CPU patice AMD AM4 a AM5 a Intel 115×, 1200, 1366, 1700 a 1851.
Evolveo nabízí další komponenty pro PC, jde o větráky, teplovodivé pasty, počítačové skříně, gamepady, zdroje nebo klávesnice.
Abacus Electric měla v roce 2024 tržby 620 milionů se ziskem po zdanění 48 milionů korun. Firmu vlastní Petr Petrlík (majoritních 52 procent), Jan Petrák a Pavel Dlabal.