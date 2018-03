 »  Česká hra Chuchel vyhrála „herního Oscara“ za nejlepší vizuální zpracování

Jan Sedlák

Nedávno vydaná hra Chuchel od brněnského studia Amanita Design proměnila svoji další nominaci na takzvané „herní Oscary“ IGF 2018, které hodnotí nejlepší nezávislé tituly. Chuchel získal na ceremoniálu Game Developers Conference (GDC) v San Francisku první místo v kategorii nejlepší vizuální zpracování (Excellence in Visual Art) a odnesl si cenu tři tisíce dolarů.

Na letošní IGF byla nominována také další česká hra Attentat 1942, a to za nejlepší podání příběhu (Excellence in Narrative). Ten první místo nezískal, uspěl titul Night in the Woods od Infinite Fall.

Chuchel každopádně uspěl ve slušné konkurenci a porazil například hru Cuphead. Tu jako exkluzivní titul pro Xbox One a PC platil Microsoft a ve vyhlašování řady žebříčků nejlepších her v loňském roce získala řadu prvenství právě za vizuální stránku. Hra je stylizována do raných animáků od Disneyho. Kompletní seznam vítězů IGF 2018 najdete zde.

Chuchel vyšel sedmého března prozatím pro Windows a macOS. Později má dorazit také na iOS a Android, což má být podle Amanita Design hlavní odbytiště. Za vizuální stránkou a konceptem stojí výtvarník Jaromír Plachý.

Amanita v současné době údajně pracuje na dalších čtyřech hrách. Má za sebou úspěšné věci jako Samorost nebo Machinarium. Celkově svých výtvorů po světě prodala vyšší miliony kusů.

Jak vypadá Chuchel: