Lupa.cz  »  Česká kryptoburza Coinmate v roce 2025 zobchodovala 26 miliard korun

Česká kryptoburza Coinmate v roce 2025 zobchodovala 26 miliard korun

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Daniel Houška - Roman Valihrach - Coinmate Autor: Miton

Česká kryptoburza Coinmate v roce 2025 zpracovala obchody za více než 26 miliard korun. Aktuálně spravuje prostředky klientů v hodnotě téměř 3,5 miliardy korun, uvádí v tiskové zprávě. Podle firmy se lidé vrací k dlouhodobým investicím a širší diverzifikaci portfolií. Vedle bitcoinu roste zájem o ethereum, stablecoiny a další altcoiny.

V konkrétnějších číslech to znamená pokles podílu bitcoinu od začátku roku přibližně ze 74 % na 60 %, ethereum narostlo ze 6 % na 15 %. Významný nárůst zaznamenaly i stablecoiny. Nyní je na kryptoburze dostupný USDC, jenž aktuálně dosahuje 10% podílu na obchodech.

V Coinmate je téměř 130 tisíc registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Společnost pokračuje v licenčním řízení podle evropské regulace MiCA u České národní banky, které zahájila v březnu 2025. Oznámila spuštění aplikace, ta zatím ale neobsahuje všechny funkce, které nabízí webová platforma. „Momentálně očekáváme, že se do aplikace přesune zhruba třetina běžných transakcí,“ říká Martin Košťál, CGO a člen představenstva Coinmate.

Trezor přišel s peněženkou, která má odolat kvantovému útoku. Sílu čipu, který k tomu vytvořil, si prý zájemci můžou testovat Přečtěte si také:

Trezor přišel s peněženkou, která má odolat kvantovému útoku. Sílu čipu, který k tomu vytvořil, si prý zájemci můžou testovat

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Jak se liší příjmy v Rakousku?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Finanční limity, které se od letoška mění

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).