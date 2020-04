 »  Česká televize kvůli koronaviru zavede pořady Linka 1212 a Nemocnice v první linii

Filip Rožánek

Česká televize připravila další nové pořady reagující na koronavirovou pandemii. Magazín Linka 1212 nabídne divákům podporu a rady odborníků. Dokumentární cyklus Nemocnice v první linii představí současnou každodenní realitu českého zdravotnictví. Oba projekty se v programu poprvé objeví ve středu 15. dubna na ČT1, Linka 1212 od 21.15 hodin a Nemocnice v první linii hned po ní ve 21.55.

Pořad Linka 1212 přinese pomoc a rady divákům, kteří mají v období pandemie obavy o své tělesné, ale třeba i duševní zdraví. Moderátoři Monika Valentová a Vladimír Kořen budou v pořadu spolu s lékaři, psychology a dalšími odborníky zodpovídat dotazy diváků i dotazy, se kterými se občané obracejí na linku 1212 a linku první psychické pomoci.

„S diváckými dotazy pracujeme nejenom ve studiu, ale chceme všechny také povzbudit k tomu, aby svoje zkušenosti sdíleli, protože i to pomáhá. Věříme, že správně podávané informace mohou naše zdraví podpořit,“ říká vedoucí projektu a kreativní producentka Alena Müllerová.

Vladimír Kořen doplňuje: „Cílem pořadu je dát informace a povzbudit. Strach je základní mechanismus přežití, odrazuje nás od nebezpečných situací. Nicméně někdy mívá velké oči a leknutí dokáže jednoho vystrašit tak, že se přestane hýbat. Víme, že receptem na odbourání strachu je poznání, jistota, že člověk není sám. Chceme dát odpovědi na otázky, které si v nové situaci lidé často kladou a dodat jim odvahu.“

Druhou novinkou je cyklus Nemocnice v první linii. Bezprostředně zachycuje aktuální situaci českého zdravotnictví a soustředí se na příběhy protagonistů různých odborností. Nahlíží do jejich každodenní reality, prožívá s nimi jejich vysoké pracovní nasazení, únavu, obavy, stres ale také osobní život. „Diváci se skrze obrazovky dostanou do pomyslné první linie. Uvidí a pocítí, co se skutečně děje za zdmi nemocnic a nahlédnou přímo pod ruce těm, kteří jsou vystaveni nejvyššímu riziku. Každodenní vypjaté situace na pracovišti ovlivňují i rodinné zázemí a soukromé životy zdravotníků,“ uvádí kreativní producentka Rebeka Bartůňková.

Štáb České televize úvodní díl seriálu připravuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, je ale možné, že natáčení se podle situace přesune i do dalších nemocnic.