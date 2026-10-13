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Česká televize posiluje tvorbu pro děti. Čtyři nové pořady budou mít společné téma

Filip Rožánek
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ČT Déčko, ČT :D Autor: Česká televize
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Česká televize vyrobí čtyři nové zábavně vzdělávací série pro dětskou stanici Déčko. Dětem přiblíží, proč má smysl věci opravovat, znovu používat nebo pro ně hledat jiné využití. Pořady propojí s celoroční soutěží stanice ve školním roce 2027/28. Dva pořady vzniknou v Ostravě, jeden v Brně a jeden v Praze.

Společným tématem bude cirkulární ekonomika, tedy přístup, který omezuje vznik odpadu a podporuje opětovné využívání věcí a materiálů. Tvůrci ho zpracují prostřednictvím pohádkových příběhů, animace, soutěže školních týmů i písniček.

Ostravské studio připraví šestnáctidílný seriál Otočky Recíka a Cirklíka, který spojí hrané pasáže s dvourozměrnou animací. Nejmenším divákům na pohádkových příbězích ukáže rozdíl mezi vyhozením věci a jejím dalším využitím. Druhým ostravským pořadem bude interaktivní soutěž Zachraňte Entu! s tématem péče o planetu. Utkají se v ní dva pětičlenné školní týmy. Natáčet se bude v Dolní oblasti Vítkovic.

Brněnské studio vyrobí v koprodukci se společností MAUR film třináctidílnou animovanou sérii Ještě jednou!. Vyřazené věci v ní vezmou osud do vlastních rukou. Režisérka Lucie Štamfestová propojí trojrozměrnou a ploškovou animaci s hereckou akcí převedenou do animované podoby. Podle České televize pořad námětem a humorem odkazuje na Toy Story i český snímek Vzpoura hraček.

V Praze vznikne desetidílný písničkový cyklus Re:PETice pro mladší děti. Původní písně do něj napíše Michal Horák, který zároveň ztvární nepořádného a pohodlného studenta. Prostřednictvím fantazie a skládání písniček se bude seznamovat například s tříděním odpadu, přetvářením použitých věcí na nové výrobky nebo nakupováním v obchodech s použitým oblečením.

Déčko zároveň plánuje další původní tvorbu na příští rok. „Vedle těchto čtyř nových formátů má Déčko v roce 2027 ve výrobě i sedm nových řad večerníčků, začne natáčet nový třináctidílný hraný seriál pro děti a celou rodinu a představí premiérové díly oblíbených dětských pořadů,“ připomněl výkonný ředitel a šéfdramaturg ČT :D Petr Koliha.

Obsah pro děti je kromě lineárního vysílání dostupný na internetové platformě České televize iVysílání.

Parametry dětského vysílání mimo jiné upravuje memorandum o veřejné službě na roky 2026–2030 (PDF), které Česká televize uzavřela s ministerstvem kultury v září 2025. Podle tohoto závazného dokumentu musí původní česká tvorba tvořit nejméně 30 % čtvrtletního vysílacího času Déčka. Animovaným pořadům má stanice věnovat nejméně polovinu svého vysílacího času v každém čtvrtletí.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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