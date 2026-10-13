Česká televize posiluje tvorbu pro děti. Čtyři nové pořady budou mít společné téma

Česká televize vyrobí čtyři nové zábavně vzdělávací série pro dětskou stanici Déčko. Dětem přiblíží, proč má smysl věci opravovat, znovu používat nebo pro ně hledat jiné využití. Pořady propojí s celoroční soutěží stanice ve školním roce 2027/28. Dva pořady vzniknou v Ostravě, jeden v Brně a jeden v Praze.
Společným tématem bude cirkulární ekonomika, tedy přístup, který omezuje vznik odpadu a podporuje opětovné využívání věcí a materiálů. Tvůrci ho zpracují prostřednictvím pohádkových příběhů, animace, soutěže školních týmů i písniček.
Ostravské studio připraví šestnáctidílný seriál Otočky Recíka a Cirklíka, který spojí hrané pasáže s dvourozměrnou animací. Nejmenším divákům na pohádkových příbězích ukáže rozdíl mezi vyhozením věci a jejím dalším využitím. Druhým ostravským pořadem bude interaktivní soutěž Zachraňte Entu! s tématem péče o planetu. Utkají se v ní dva pětičlenné školní týmy. Natáčet se bude v Dolní oblasti Vítkovic.
Brněnské studio vyrobí v koprodukci se společností MAUR film třináctidílnou animovanou sérii Ještě jednou!. Vyřazené věci v ní vezmou osud do vlastních rukou. Režisérka Lucie Štamfestová propojí trojrozměrnou a ploškovou animaci s hereckou akcí převedenou do animované podoby. Podle České televize pořad námětem a humorem odkazuje na Toy Story i český snímek Vzpoura hraček.
V Praze vznikne desetidílný písničkový cyklus Re:PETice pro mladší děti. Původní písně do něj napíše Michal Horák, který zároveň ztvární nepořádného a pohodlného studenta. Prostřednictvím fantazie a skládání písniček se bude seznamovat například s tříděním odpadu, přetvářením použitých věcí na nové výrobky nebo nakupováním v obchodech s použitým oblečením.
Déčko zároveň plánuje další původní tvorbu na příští rok. „Vedle těchto čtyř nových formátů má Déčko v roce 2027 ve výrobě i sedm nových řad večerníčků, začne natáčet nový třináctidílný hraný seriál pro děti a celou rodinu a představí premiérové díly oblíbených dětských pořadů,“ připomněl výkonný ředitel a šéfdramaturg ČT :D Petr Koliha.
Obsah pro děti je kromě lineárního vysílání dostupný na internetové platformě České televize iVysílání.
Parametry dětského vysílání mimo jiné upravuje memorandum o veřejné službě na roky 2026–2030 (PDF), které Česká televize uzavřela s ministerstvem kultury v září 2025. Podle tohoto závazného dokumentu musí původní česká tvorba tvořit nejméně 30 % čtvrtletního vysílacího času Déčka. Animovaným pořadům má stanice věnovat nejméně polovinu svého vysílacího času v každém čtvrtletí.