Česká televize zruší samostatnou divizi digitálních služeb

Filip Rožánek
Dnes
Ředitel divize Digitální služby Marek Doležel
Ředitel divize Digitální služby Marek Doležel

Nový generální ředitel České televize Hynek Chudárek zahájil organizační změny v managementu. „K datu 1. září chci vyčlenit sport do samostatné divize pod vedením Jiřího Ponikelského. Dále plánuji zrušit divizi Digitální služby a její složky začlenit do nově pojmenované divize Program a digitální služby, kterou vede Milan Fridrich,“ oznámil na středečním jednání Rady České televize.

Ředitel programu Milan Fridrich je zároveň statutárním zástupcem generálního ředitele. Je to výsledek dohody z červnové volby generálního ředitele. Po několika neúspěšných kolech hlasování se tehdy oba finalisté domluvili na tom, že Milan Fridrich z volby odstoupí, umožní zvolení Hynka Chudárka a výměnou za to bude druhým nejvýše postaveným manažerem v televizi.

Digitální služby byly samostatnou divizí na prvním stupni řízení od října 2023, kdy se generálním ředitelem České televize stal Jan Souček. Tehdy digitální divizi ještě vedl Jan Maxa. Od července 2024 divizi řídí Marek Doležel.

Do přímé podřízenosti generálního ředitele jsou nově začleněny útvary Komunikace, charita a mediální partnerství, Obchod a Telexport, který se mimo jiné zabývá prodejem vysílacích práv. Vedoucím Kanceláře generálního ředitele je od 1. srpna Jiří Hrabovský, dosavadní vedoucí právního úseku.

Divize Korporátních služeb se přejmenovává na divizi Korporátní vztahy a marketingová komunikace a v jejím vedení zůstává Michal Fila. Do její působnosti spadají útvary marketingu, bezpečnosti, stravování a řízení lidských zdrojů. Novou personální ředitelkou je od 1. září Barbora Smutná.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

