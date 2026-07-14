České Aspire11 získalo posilu z Morgan Stanley a jednoho z největších penzijních fondů světa

Česká investiční platforma Aspire11, která poslala peníze do Revolutu nebo Vinted, posiluje o výrazné jméno. Spoluzakladatelkou a řídící partnerkou se stala Zaya Kadyrova, která vedla investice do technologických firem v investiční divizi kanadského penzijního fondu Ontario Teachers' Pension Plan. Ten spravuje aktiva v přepočtu za více než čtyři biliony korun a patří mezi největší penzijní fondy na světě. Uvádí to Pavel Mucha, spoluzakladatel Aspire11.
Fond Mucha označuje za jeden z celosvětových vzorů fungování penzijních systémů. „Zaya vede jako řídící partnerka naši strategii Eternals – stojí v čele investic do generací růstových společností, které utvářejí novou ekonomiku. Bude zastávat klíčovou roli při upevňování naší přítomnosti v Londýně a zároveň bude aktivně působit v zahraničí,“ rozvádí.
Podle Muchy se na budování Aspire11 podílí od začátku letošního roku a vedla už několik klíčových investic platformy. Dříve pomáhala budovat a vést iniciativy v oblasti rizikového investování v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), kde alokovala kapitál v celé Evropě a na rozvíjejících se trzích, a ještě předtím působila v Morgan Stanley.
Aspire11 založili loni Pavel Mucha z venture kapitálového fondu Kaya VC a zakladatel finanční skupiny Partners Petr Borkovec, status spoluzakladatelky má nyní Zaya Kadyrova a také Tülin Tokatli, která působila v Evropském investičním fondu (EIF). Proklamovaným cílem je dostat část evropského penzijního kapitálu do rychle rostoucích technologických firem, protože podle Muchy evropské penzijní fondy v tomto směru výrazně zaostávají za severoamerickými investory. Platforma chce postupně investovat 500 milionů eur, přičemž zhruba 300 milionů eur má směřovat přímo do vyspělých technologických společností.
Aspire11 letos oznamovalo několik přímých investic, kromě zmíněného fintechu Revolut a internetového tržiště Vinted nyní zveřejnilo širší portfolio zmíněných růstových společností, a jde o zajímavý výčet velmi hodnotných technologických firem a jednorožců. Patří mezi ně Databricks, jedna z nejhodnotnějších soukromých firem na světě s valuací kolem 134 miliard dolarů, VAST Data (hodnota 30 miliard dolarů), ElevenLabs (jednorožec z Polska s hodnotou kolem 11 miliard dolarů), AI překladač DeepL, americký jednorožec Baseten nebo první polský jednorožec, zdravotnická platforma s DocPlanner. Podle Muchy jde o firmy, které představují jimi žádaný typ „generačních růstových společností“. Uvádí, že Kadyrova od svého příchodu vedla několik z těchto klíčových investic.