Češi jsou ve velké investorské lize. Peníze posílají do Revolutu

Iva Brejlová
Dnes
Spoluzakladatel Aspire11 Pavel Mucha Autor: Engaged Investment Conference
Česká investiční platforma Aspire11 investovala do Revolutu. Přesná částka není veřejná, podle informací Lupy se má jednat o stovky milionů korun. Češi tak firmu finančně podpořili po boku známého fondu Andreessen Horowitz a dalších světových jmen.

“Pavlovi se podařilo dostat nás do posledního investičního kola Revolut! Což je neuvěřitelné, protože toto investiční kolo bylo násobně přeupsané,” popisuje Petr Borkovec, spoluzakladatel Aspire11 a finanční skupiny Partners. Za platformou stojí spolu s Pavlem Muchou, spoluzakladatelem Kaya VC.

Jde o první přímou investici, kterou nyní Borkovec oznámil. Věří, že Revolut je firma s potenciálem stát se první evropskou společností s bilionovou hodnotou v dolarech. “Dnes už super ziskový a stále velmi rychle rostoucí (více než 40 % dle posledních veřejných dat),” zmiňuje.

Další dvě investice se podle Borkovce právě dotahují. Má jít opět o známé evropské společnosti. Celkově je podle jeho vyjádření Aspire11 na cestě zainvestovat první miliardu korun.

Aspire11 hodlá rozdělit 500 milionů eur (12,5 miliardy korun) z českého penzijního kapitálu do evropských a globálních technologických firem. Největší část, celkem 300 milionů eur, má směřovat do přímých investic do pokročilých technologických firem. Cílem je „zaplnit evropskou mezeru ve financování největších transakcí, kde dnes dominují severoamerické penzijní fondy a mimoevropské suverénní fondy,“ popsal dříve Pavel Mucha.

České fondy si vysnily americký sen. Investoři pronikli do Silicon Valley a investují po boku amerických gigantů

České fondy si vysnily americký sen. Investoři pronikli do Silicon Valley a investují po boku amerických gigantů

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

