 »  České dráhy v listopadu spustí bezplatnou Wi-Fi v dalších 338 vozech

Jan Sedlák

České dráhy dokončují nasazení bezplatného Wi-Fi připojení k internetu do dalších 338 železničních vozů. Pro národního dopravce projekt realizuje jeho odnož DPOV za pomoci polostátního podniku ČD-Telematika.

„V současné chvíli technici z DPOV aktivují namontované technologie tak, aby cestující mohli službu Wi-Fi připojení dodanou společností ČD-Telematika začít co nejdříve využívat,“ uvádí Telematika. Spuštění se očekává letos v listopadu, což ukládá i smlouva.

České dráhy nyní nabízí Wi-Fi ve více než tisícovce spojů a během posledního půl roku se nabídka rozšiřovala zejména do běžných rychlíků: „Služba je nyní dostupná v označených vozech rychlíků »Rožmberk« a »Bezdrev« na lince R 11 Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno, v rychlících »Slezan« linky R 8 z Brna přes Přerov a Ostravu do Bohumína, v rychlících »Vltava« a »Lužnice« z Prahy do Tábora, Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic a také v rychlících linky R 9 »Vysočina« Praha – Havlíčkův Brod – Brno. Zároveň jsme doplnili Wi-Fi do některých osobních vlaků s řídicími vozy. Jde například o vlaky na lince Plzeň – Beroun.“

Dopravce hodlá v rozšiřování pokračovat i v příštím roce. Wi-Fi tak má být dostupná ve všech moderních vozech v dálkové dopravě a bude pokrývat většinu dálkových spojů. Rozšíří se i nabídka na dalších regionálních linkách.

Dráhy vedle toho vypsaly tendr na SIM karty a datové tarify od operátorů. Ti totiž dopravci začali objemy dat škrtit a ČD také mluví o omezení.