České O2 bude mít nového ředitele. Ten současný přechází do PPF řešit umělou inteligenci

Dosavadní výkonný ředitel operátora O2 Czech Republic Jindřich Fremuth od prvního září změní pozici. Postoupí do vedení finanční skupiny PPF, která O2 vlastní (stejně jako CETIN). Novým šéfem O2 se stane Richard Siebenstich. Fremuth zároveň zůstane předsedou představenstva O2. Fremuth v čele O2 stál devět let.
Fremuth podle informací Lupy v O2 výrazně tlačit nasazování prvků umělé inteligence. Tomuto oboru se bude věnovat i v PPF, kde dostane nově vytvořenou pozici Chief AI Transformation Officer. V rámci ní “bude zodpovědný za rozvoj a využívání umělé inteligence v celé skupině a zároveň za další směřování projektu Unity, který propojuje služby z oblasti telekomunikací, médií a financí do jednoho zákaznického ekosystému.”
AI má být pro PPF novou fází a jedním z hlavních motorů transformace. Firmy v rámci skupiny je používají na více věcí, například v rámci Oneplay.
Nový ředitel O2 Richard Siebenstich je ve firmě skoro 14 let. Aktuálně působí na pozici Chief Commercial Officer. Předtím dělal třeba pro Coca-Colu.