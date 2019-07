 »  České Yieldigo se dostalo do prestižního akcelerátoru Alchemist v Silicon Valley

Jan Sedlák

Česká firma Yieldigo, která pomocí umělé inteligence retailovým hráčům pomáhá s cenotvorbou a zvyšováním zisků, se dostala do prestižní akcelerátoru Alchemist působícím v Silicon Valley. Alchemist je obecně považován za nejlepší v oblasti enterprise IT a B2B startupů a patří mezi pět nejlepších projektů svého druhu ve Spojených státech.

Yieldigo jsou už druhým českým startupem, který se do Alchemistu dostal. Tím prvním byl v roce 2018 Stories, jenž byl následně koupen americkým cloudovým obrem Workday (a dnes je na základě toho v Praze rozvíjeno jeho vývojové centrum). Do Alchemistu se zvládne dostat do pěti procent zájemců.

Yieldigo se Stories sdílí ještě jednu věc. Stories byli loni zařazeni do žebříčku Cool Vendors od Gartneru a Yieldigo tam bylo zařazeno letos, a to v oblasti Digital Commerce. Yieldigo má zároveň jako původního investora firmu Patero, dříve Logio Holding. Logio bylo investorem i ve Stories. Do Yieldigo naposledy investoval fond Bohemia Venture Capital (BVC), za kterým stojí Tomáš Krsek (Škoda Transportation).

Firmy, které Alchemistem prošly, na investicích posbíraly k 300 milionům dolarů a řada z nich byla koupena. Vedle Workday jsou aktivními nakupujícími třeba Cisco, Palo Alto Networks či GE.

O tom, co přesně Yieldigo dělá a jak pracuje s umělou inteligencí, v našem rozhovoru s Jiřím Psotou.