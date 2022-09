Česko je v EU průměrný a zlepšující se inovátor. Německo se bičuje a začíná bít na poplach

Česká republika se Evropské unii řadí mezi průměrné inovátory. V rámci srovnání inovační výkonnosti Unie, které zpracovala Evropská komise a která ukazuje připravenost provádět výzkum a vyvíjet inovace, jsme se umístili na čtrnáctém místě, což je mírný unijní podprůměr. Zároveň patříme mezi země s největším zlepšením. Pětici inovačních lídrů tvoří vedoucí Švédsko následované Finskem, Dánskem, Nizozemskem a Belgií.





Inovační výkonnost podle EU se podle čísel Komise od roku 2015 zvýšila zhruba o deset procent. “Světoví konkurenti, jako je Austrálie, Jižní Korea, Kanada a Spojené státy, drží oproti průměru EU nadále výkonností výhodu. Nicméně Unie náskok těchto zemí v inovační výkonnosti snižuje a od roku 2021 se umísťuje před Japonskem,” shrnuje zpráva.





Srovnání má čtyři výkonnostní skupiny určené podle toho, jak si země stojí vůči průměru EU. Zmiňovaná nejlepší pětice patří mezi takzvané inovační lídry. Následují silní inovátoři, kde figurují Francie, Irsko, Kypr, Lucembursko, Německo a Rakousko. Česko je ve třetím koši se státy jako Estonsko, Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Nejhorší kategorií jsou začínající inovátoři, kde lze najít Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Lotyšsko.

“I nadále je v EU možné vypozorovat velké rozdíly v inovační kapacitě. Jednotlivé výkonnostní skupiny jsou většinou koncentrované do určitých regionů: lídři v oblasti inovací a většina silných inovátorů se nachází v severní a západní Evropě, zatímco většina průměrných a začínajících inovátorů se nachází v jižní a východní Evropě,” vysvětluje Evropská komise.

Německý problém

Pro někoho může být překvapivé, že mezi nejsilnější inovátory Evropy nepatří Německo, které dlouhodobě patří k motorům ekonomiky. Jeho postupné zaostávání v různých oblastech lze vidět i posledním žebříčku DESI srovnávajícím digitální oblasti zemí Evropské unie. Německo je v některých ohledech výrazně pod průměrem. Na účet našich sousedů lze čím dál více slýchat kritiku směrem k tomu, jak se zemi příliš nedaří digitalizovat nebo přicházet s novými velkými firmami.

“Co se s námi stalo? Vybudovali jsme průmysl, autobahn a další skvělé věci. Nyní opouštíme jádro bez zajištění dostatečné energetické náhrady. Značka Made in Germany je v ohrožení a nemusí trvat věčně. Začali jsme být líní a zůstali jsme stát na místě,” sdělil například Timotheus Höttges, výkonný ředitel Deutsche Telekomu, která společně se SAPem patří mezi dvě největší německé firmy.

Höttges dále Německo přirovnal k žábě pomalu se vařící v horké vodě, která žije zejména ze své minulosti.

“Doma nemůžeme najít odborníky a vzdělanou pracovní sílu, proto chodíme do Polska, Rumunska nebo Indie. Dříve řada studentů z USA chodila do Německa, dnes naši studenti odchází do USA. Potřebujeme více poetů, snílků, myslitelů, kuráže a podnikatelů. Čína a USA jsou v investicích do digitalizace před námi a v Evropě také neexcelujeme. Letos opět absolutně pohoříme v digitalizaci státních služeb, stejně jako předtím,” varoval mimo jiné Höttges na konferenci Digital X v Kolíně nad Rýnem.

Poklidný úspěch

“Menší a střední podniky tvoří 95 procent německých firem. Ty ale například pro plánování moderního vývoje nemají vyškolené lidi, kapacity a nastavené přemýšlení,” uvádí na základě výzkumu Katharina Hölzle, ředitelka z Fraunhofer Institute. “Na některé věci kolem digitalizace jsme se ptali vlády v řadě z nich nevěděli, o co jde,” doplňuje.

Na digitalizaci Německa se chce čím dál více podílet také česká firma Creative Dock, který se vrhla na nakupování sobě podobných zahraničních firem. Jednou z nich je německá Rohrbeck Heger, jejíž ředitel Tobias Heger se v Creative Docku stal šéfem pro inovace a strategie. “Německé menší a střední firmy jsou v digitalizaci skutečně pozadu,” souhlasí Heger. “Covidová pandemie nicméně donutila uživatele digitalizaci chtít,” navazuje. V Německu je to vidět například vidět na rostoucím množství míst, kde lze konečně platit kartou a konečně i jinou, než jsou lokální EC.

Podle Hegera Německo sice v řadě oblastí digitalizace má velké rezervy, u schopnosti vyvíjet digitální produkty to ale není pravda. To ukazuje i žebříček DESI, kde Německo v jedné části exceluje. Z Evropy má jednoznačně nejvíce jednorožců, tedy startupů s hodnotou alespoň jedné miliardy dolarů. Konkrétně jich je 58. Francie je na 35 a Česko na čtyřech.

Tradiční velké německé firmy podle Hegera nejsou do digitalizace tolik tlačeny. “Máme úspěšné veliké společnosti, které nadále vydělávají a nejsou k ničemu tlačeny. Jde o legacy investice,” popisuje Heger. “Podceňují to a myslím si, že je to nebezpečné.”