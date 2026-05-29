Lupa.cz

Česko je v evropském startupovém žebříčku na 19. místě, má málo peněz i zakladatelů

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

startup Autor: Lupa.cz, Everbot

Evropská komise zveřejnila European Startup and Scaleup Scoreboard, který srovnává startupové ekosystémy 27 členských států a věnuje se 36 ukazatelům. Česko skončilo na 19. místě s indexem 76,8 % průměru Evropské unie. Spadá tak do kategorie označované jako catching-up, což je druhá nejhorší ze čtyř výkonnostních tříd.

Český ekosystém sice roste, ale pomaleji než zbytek Unie. Nejlepší výsledky má Česko v dimenzi, která hodnotí přístup k infrastruktuře a službám, kde je na 181,6 % v porovnání s průměrem EU. Číslo zvedá mimo jiné vysoký podíl firem, kterým se podařilo najít andělského investora (je jich asi 2,5krát víc než v průměru EU).

Naopak nejbolestivějším místem je financování. Dimenze, která jej sleduje, ukazuje, že Česko je na 43,1 % průměru EU a meziročně klesá. Úvodní seedové a early stage investice se propadly až na 13,9 % evropského průměru vůči HDP, pozdější fáze na 37,7. Účast pojišťoven a penzijních fondů na VC trhu je v Česku prakticky nulová.

Slabinou je i oblast lidského kapitálu, která ukazuje i to, že je málo lidí v technologických oborech. Lidí s terciárním vzděláním pracujících ve vědě a technologiích má Česko zhruba 2,5krát méně než průměrná země Unie. Podobně zaostává i intenzita zakládání firem: nových zakladatelů na milion obyvatel vzniká v Česku zhruba 2,3krát méně než v průměrné evropské zemi. K tomu se přidávají velmi slabé patentové přihlášky Evropskému patentovému úřadu, kterých Česko podává zhruba 7krát méně než průměrná země EU. Žen – zakladatelek je pak v Česku zhruba 5krát méně, než činí průměr EU. Výjimkou v ukazateli je podíl vysokoškolsky vzdělaných cizinců mezi zaměstnanými cizinci, který je mírně nad evropským průměrem.

Zpráva uvádí, že celá EU má 21,5 tisíce zakladatelů, 355 jednorožců a valuaci ekosystému kolem 748 miliard eur.

Prodej Rossumu uvolnil další peníze. Česko se víc přiblížilo fenoménu, který v Estonsku spustil Skype Přečtěte si také:

Prodej Rossumu uvolnil další peníze. Česko se víc přiblížilo fenoménu, který v Estonsku spustil Skype

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).