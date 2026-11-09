Česko má Radu pro umělou inteligenci, členy jsou Pěchouček nebo Rehák

V Česku se dnes schvalovaly dva projekty, které mají podle představ vlády pomoct s rozvojem AI v zemi. Vznikl nový orgán, jímž je Rada vlády pro umělou inteligenci. Ta má koordinovat postup státu a spolupráci s výzkumníky a firmami a mezi její členy patří například rektor ČVUT Michal Pěchouček nebo zakladatel Aisle Ondřej Vlček. Vedle toho dnes vláda odsouhlasila návrh zákona, který má určit, kdo bude v Česku dohlížet na dodržování evropských pravidel pro umělou inteligenci a jak budou kontroly fungovat.
„Sestava je to skutečně silná,“ říká o radě Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro AI. Patří do ní vedle zmíněných také vedoucí projektu OpenEuroLLM Jan Hajič, viceprezidentka Harvardské univerzity Klára Jelínková, zakladatel CIIRC Vladimír Mařík, zakladatel ResistantAI Martin Rehák a další osobnosti z akademické i byznysové sféry.
Radu povede předseda vlády a má podněty předávat buď Kačenovi, vybraným ministrům, nebo premiérovi. „Bez prostředníků a bez zdlouhavého předávání informací,“ představuje si Kačena.
„Díky nim bude mít vláda mnohem lepší přehled o tom, co českou AI scénu nejvíce pálí a kde je potřeba rychle jednat. Zároveň získá vhled do vývoje AI ve světě i podněty, jak by na něj mělo Česko reagovat,“ myslí si Kačena. Podle něj podobné rady s předsedy vlády v čele fungují v mnoha vyspělých zemích světa. Inspirací prý byla jarní schůzka se singapurským velvyslancem v Praze, který si práci jejich AI rady pochvaloval.
Rada má koordinovat plnění Národní strategie umělé inteligence a připravovat návrhy zásadních rozhodnutí pro vládu. Zaměří se na využití AI ve veřejné správě, ve firmách i startupech. Fungování zajistí MPO v rámci schválených rozpočtových limitů a za členství v radě nebude náležet odměna.
Zákon související s AI Actem ještě zamíří do Poslanecké sněmovny. Počítá také s takzvaným regulačním sandboxem, kde si firmy budou moci nové AI technologie testovat v kontrolovaném prostředí.
Na dohled nad dodržováním evropských pravidel se Česko připravuje už několik měsíců. Český telekomunikační úřad od září provozuje nové oddělení pro dohled nad umělou inteligencí, které vede Anna Hroudová, dříve manažerka digitální ekonomiky ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Její tým se má připravit na výkon nových pravomocí a nastavit praktické fungování kontrol.
Právě ČTÚ má být podle schváleného návrhu zákona hlavním dozorovým orgánem a jednotným kontaktním místem pro oblast AI. Ve vymezených oblastech budou dohled vykonávat také Česká národní banka a Úřad pro ochranu osobních údajů.