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ČTÚ rozjíždí dohled nad umělou inteligencí, nové oddělení zahájilo provoz

Jan Sedlák
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Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info
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Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle plánů od prvního září rozjel nové oddělení pro dohled nad umělou inteligencí, jehož založení vyplývá z evropského Aktu o umělé inteligenci (AI Act). ČTÚ je jedním z orgánů dozoru nad trhem.

Jak už Lupa v létě informovala, vedoucí útvaru se stala Anna Hroudová, která doposud působila ve Svazu průmyslu a dopravy ČR jako manažerka digitální ekonomiky. I tam se AI věnovala.

Hroudová do týmu dostala tři další specialisty. Mají zkušenosti mimo jiné z oborů práva, technologií a analytiky.

Nová vedoucí a její tým mají nastavit vize, cíle a priority oddělení a převést to do praktického fungování dohledu.

“Nové oddělení bude po schválení příslušné legislativy zajišťovat výkon dozorových pravomocí ČTÚ v oblasti umělé inteligence a postupně dále rozšíří odborné kapacity potřebné pro praktické uplatňování evropského AI Actu. ČTÚ se na novou roli připravuje již delší dobu, mimo jiné prostřednictvím odborného expertního týmu, který se věnoval přípravě dohledu a potřebných procesů,” informoval úřad.

“Naším cílem je vybudovat dohled nad umělou inteligencí, který bude odborný, srozumitelný, a především prakticky použitelný. AI Akt přináší zcela nový typ regulace, která propojuje právo s velmi rychle se vyvíjejícími technologiemi. Jednou z našich prvních priorit proto bude nastavit dohled tak, aby se soustředil na skutečná rizika a zároveň dával firmám i dalším organizacím co největší jistotu v tom, co se od nich očekává. Chceme být partnerem, který umí pravidla nejen kontrolovat, ale také napomáhat je srozumitelně převést do praxe,” doplnila Hroudová.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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