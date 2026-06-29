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Už víme, kdo bude dohlížet na regulaci umělé inteligence v Česku. ČTÚ si vybral novou vedoucí

Jan Sedlák
Včera
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Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info
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Český telekomunikační úřad (ČTÚ) obsadil pozici vedoucí nově budovaného týmu pro umělou inteligenci, na níž v dubnu vypsal výběrové řízení. Místo získala Anna Hroudová, která aktuálně působí jako manažerka digitální ekonomiky ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. K regulátorovi nastoupí v září.

ČTÚ vedle dohledu nad telekomunikačním trhem postupně nabírá novou agendu týkající se regulace digitálního prostoru. Vedle DSA jde právě o umělou inteligenci, která do českého legislativního prostředí přichází skrze evropský AI Act a zákon o umělé inteligenci.

ČTÚ nyní staví dozorový AI  tým. Hroudová v jeho čele bude mít na starost “nastavení vize, cílů a priorit oddělení až po konkrétní dopad na fungování AI v praxi. Propojí právo, technologie i veřejný zájem. Bude u klíčových rozhodnutí v oblasti regulace AI. Bude spolupracovat s odborníky napříč obory a reprezentovat ČTÚ i na mezinárodní úrovni.”

Hroudová ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2021. Předtím více než čtyři roky pracovala třeba pro T-Mobile jakožto specialista vztahů s veřejností.

“Jsem si jistý, že její znalosti, zkušenosti i orientace v AI ekosystému, stejně jako i v oblasti digitálních regulací (DSA a podobně), budou pro ČTÚ přínosem,” uvedl Marek Ebert, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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