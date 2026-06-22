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Česko v Bruselu vyjednalo odklad kritizované regulace umělé inteligence

Jan Sedlák
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Český vyjednávací AI tým v Bruselu Autor: Jan Kavalírek
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Evropský parlament koncem loňského týdne schválil odklad některých částí Aktu o umělé inteligenci (AI Act). Z velké části jde o práci České republiky. Někdejší vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek loni šestého června předložil Radě EU návrh na posun a postupně na svou stranu získal další členské země. V aktivitách pokračuje jako takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu.

Odklad se týká pravidel pro takzvané systémy s vysokým rizikem. Nové termíny pro zavedení regulace jsou nastaveny takto: druhého prosince 2027 pro systémy podle přílohy III a druhého srpna 2028 pro systémy dle přílohy I.

“Díky naší iniciativě získala celá Evropa čas navíc. Státy, firmy i uživatelé se tak mohou připravit odpovědněji a nebýt vystaveni zbytečnému riziku sankcí za to, že ještě neplní požadavky, pro které není vybudovaná infrastruktura a na které není nikdo připraven,” uvedl Kavalírek s tím, že odklad je vítězstvím pro evropskou konkurenceschopnost.

“A také je to připomínka, že i z Česka se dá evropská politika skutečně ovlivnit, pokud máte jasnou vizi a jdete si za ní,” dodal Kavalírek, který nyní pracuje i pro České Radiokomunikace, pro něž kromě jiného řeší možnost získat takzvanou AI gigafactory do Česka. Evropská komise má skluz ve vydání podmínek. Věc bude projednávat i vláda.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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