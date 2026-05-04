Zase příliš málo a příliš pozdě? EU tlumí plány na AI gigatovárny, dopadne to i na Česko

S původními plány Evropské komise na vybudování pěti takzvaných AI gigatováren, tedy velkých datacenter s grafickými kartami pro chod a provoz umělé inteligence, je to složité. Komisi chybí peníze, takže se v kuloárech mluví o vybudování dvou gigafactories. Jsou také obavy z dominance Nvidie a nedostatku karet, které mají rozebrány zejména velké americké podniky. Výzvy s podmínkami měla být vypsána už začátkem roku, ale dochází k neustálým odkladům. Teď to možná vypadá na červen a zároveň v jiné podobě.
“Podle posledního vývoje se zdá, že by se výzva mohla rozdělit na dvě kategorie instalací: menší AI gigafactories pro malé a středně velké státy a větší AI gigafactories pro velké státy, navíc vždy s postupným náběhem ve fázích,” shrnul Jan Kavalírek, který působí jako takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu (pod Svazem průmyslu a dopravy a dalšími organizace) a nově také jako ředitel pro AI záležitosti v Evropské unii v rámci Českých Radiokomunikací (ČRA).
Právě ČRA se snaží jednu z gigatováren získat do Česka, konkrétně na Zbraslav, kde už se rozběhla stavba největšího datacentra u nás. Pokud by projekt vyšel, datacentrum by se mohlo výrazně zvětšit. Tuzemská gigafactory by vyšla na asi 90 miliard korun.
K tomu ale bude potřeba jak výzva Evropské komise, tak státní spoluúčast. Evropská komise a stát by podle původních plánů musely do projektu poslat každý po zhruba 16 miliardách korun. Zbytek by byl na soukromém investorovi, tedy ČRA a jeho majiteli Cordiant Digital Infrastructure.
Celkový rozpočet na pět gigatováren měl být až 20 miliard eur, ale není jasné, zda Komise zvládne vyčlenit peníze, spíše ne. Jak naznačil Kavalírek, mohlo by tedy dojít k redukci ambicí.
“Za mě to zní rozumně. Evropa nepotřebuje jedno univerzální řešení pro všechny. Potřebuje AI infrastrukturu, která bude reflektovat různé potřeby států, průmyslu, výzkumu, veřejného sektoru i startupového ekosystému. A právě pro Česko by to mohlo být výhodné. Mohli bychom mířit na rozsah, který lépe odpovídá našim potřebám, kapacitám i ambicím budovat vlastní silnou AI infrastrukturu,” navázal Kavalírek.
Opět se ale ukazuje, že evropské projekty skutečně nejsou řízeny rychle a v žádném případě nekopírují dynamiku trhu, která kolem budování AI infrastruktury ve světě existuje, navíc v dostatečném objemu financování. Podobné to bylo s Chips Actem. Zároveň stále není jasné, zda Evropa bude mít na velká AI datacentra dostatek projektů, které by je využily.
Český stát by podporu případné AI gigafactory řešil přes ministerstvo průmyslu a obchodu, které ještě neřeklo finální ano, ale ani ne.
ČRA mezitím operují s plánem B. Na Zbraslavi bude případně datacentrum operovat v menším měřítku. Firma také postupně kupuje servery s Nvidiemi, zatím je umisťuje do datacentra u Hodonína. Zákazníky získává zejména ze západních trhů.