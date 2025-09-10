Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás. A další se chystá v severních Čechách

České Radiokomunikace (CRA) tento týden oficiálně poklepaly na základní kámen a rozjely stavbu největšího datového centra v České republice a jednoho největších v našem regionu. Datacentrum Gateway bude stát na Zbraslavi nedaleko Prahy (Jíloviště), kde Radiokomunikace provozovaly AM vysílače. Akce vyjde na zhruba dvě miliardy korun, což CRA financují i díky zapojení svého majitele Cordiant Digital Infrastructure. Vytvořena pro to byla samostatná firma CRA Prague Gateway DC.
Pozemek Radiokomunikací se nachází mezi lesy nedaleko vysílače Cukrák, který Radiokomunikace rovněž spravují. V současné době na něm probíhají zemní práce jako je úprava terénu, příprava kanalizací a podobně, takže lze na místě vidět zelené bagry a další těžkou techniku od společnosti Jordák.
Na samotného generálního dodavatele datacentra, který postaví budovu a technické zázemí, běží výběrové řízení. Do posledního kola se podle informací Lupy dostali tři hráči. O vítězi by mělo být rozhodnuto do konce letošního roku. Provoz datacentra by měl být zahájení do dvou let od začátku stavby. Operuje se s termínem do konce roku 2027.
Až 50 kW na rack
Gateway bude pracovat s kapacitou 26 MW a energetickou účinností PUE 1,25. Na ploše přes čtyři tisíce metrů čtverečních bude k dispozici 12 datových sálů, které půjde dále “rozsekat” na menší části. Celkově by se sem mělo vejít až 2 488 serverových rozvaděčů.
Bude záležet také na tom, jaké racky zákazníci budou požadovat. Radiokomunikace budou schopny dodat až 30 až 50 kW na rack, takže bude možné použít AI čipy (GPU) chlazené vzduchem. Množství takových racků ale bude omezené, častější verze budou do 20 kW. CRA budou stavět v etapách s tím, že v první části uvedou do provozu asi 700 racků. Datacentrum celkově bude mít tři moduly.
Zahájení prací na datacentru Gateway:
Jeden z těchto modulů by mohl být vyčleněn na takzvanou evropskou AI gigafactory se stovkou tisíc AI čipů. Tam už by se racky upravily na chlazení kapalinou, aby bylo možné dosáhnout vyšší hustoty serverů, respektive GPU. Zvýšilo by se také napájení na až 77 MW s možností rozšíření na 100 MW.
AI gigatovárna až podle poptávky
Ovšem zde není nic jistého. Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní vyjednává v Bruselu, finální rozhodnutí o pěti AI gigatovárnách by mělo padnout v prvním čtvrtletí příštího roku. Na poslední návštěvu “hlavního města EU” letěli se zástupci státu také zástupci CRA. Poklepání na základní kámen Gatewaye se v rámci spolupráce CRA a státu zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a jeho náměstek a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.
Nicméně jak jsme upozornili, něco takového také musí vyjít finančně. CRA (respektive majitel Cordiant) do gigafactory mohou dát vysoké miliardy korun a celkově 65 procent nákladů, zbytek na půlky zaplatí Evropská komise a stát.
“Peníze bychom do toho dali až v případě, že se objeví reálná poptávka. Evropa dnes má minimum zákazníků, kteří takové kapacity AI čipů potřebují. Evropské komisi jsme proto řekli, že musí podpořit i vznik poptávky a projektů. Pochybuji, že by další zájemci jako Deutsche Telekom a další postupovali jinak,” řekl Lupě Miloš Mastník, ředitel Českých Radiokomunikací.
Napájení je zatím dostatek
Vývoj lze čekat také kolem napájení. CRA v současné době mají přístup ke kapacitám PRE, jde o dvakrát 22 MW, a ČEZ poskytne čtyři MW. Běží jednání o dalších kapacitách, s čímž v rámci plánů na gigafactory opět pomáhá ministerstvo průmyslu a obchodu.
Radiokomunikace mohou na Zbraslavi částečně využít infrastruktury po AM vysílačích. Pro kanceláře a další zázemí se tak bude rekonstruovat starší stojící budova. Dále se pracuje na přivedení dvou nezávislých optických tras pro konektivitu.
Objekt se skoro 2 500 serverovými rozvaděči je na české poměry skutečně velký. Radiokomunikace už provozují osm datacenter (Žižkov, Strahov, Brno, Lužice a další), které dohromady dají kolem 500 racků.
Firma do takového projektu šla kvůli mizejícímu potenciálu. “V minulosti jsme viděli poptávku velkých nadnárodních firem, kterou Česko nezvládlo uspokojit, takže tyto firmy odešly hlavně do Polska. V Česku neexistují kapacity pro projekty 500 racků a více s datacentry od tří MW nahoru (tři MW jsou například kapacita TTC v Malešicích – poznámka redakce),” vysvětlil Mastník.
Další 20MW datacentrum na obzoru
Podobný prostor na trhu vidí také Damir Špoljarič a jeho němečtí kolegové. Špoljarič spoluzaložil firmu VSHosting, která v Praze postavila datacentrum ServerPark. Celý tento balík v minulosti koupila německá společnost Contabo, kde Špoljarič získal podíl. Nyní s Němci provozuje také fond Altiora Partners a vlastní investiční společnost Gi21. Skrze ně proudí investice do startupů, ale hlavní částí má být výstavba datacenter a infrastruktury kolem cloudů a podobně. Operuje se s miliardami.
Špoljarič nyní chystá výstavbu datacentra v severních Čechách. Projekt na české poměry opět bude velký, celkově bude mít kapacitu 20 MW. Rozdělena bude do dvou 10MW objektů, což se spojí s chystanou novou severočeskou rozvodnou o 110 kV. Nyní se finalizují akce kolem pozemku.
Špoljarič počítá s provozem racků až o kapacitě 150 kW, bude tedy možné nasadit i AI čipy chlazené kapalinou. Nepůjde ale “pouze” o datacentrum pro AI. Prostor bude i pro umístění tradičních serverů s tím, že kapacity může využít i samotná skupina Contabo.
Špoljarič s kolegy chystá také 100MW datacentrum ve Finsku. “V první fázi počítáme s investicemi v desítkách milionů eur. Na konci to budou řádově miliardy,” nastínil český podnikatel.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem