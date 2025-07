Česko chce do nejvyšší ligy. Chystaná AI gigatovárna zvládne až 100 MW, investor je na značkách

Evropská komise chce za asistence členských států a soukromých firem postavit pět takzvaných AI gigatováren (AI gigafactory) za 20 miliard eur, skoro 500 miliard korun. Půjde o objemná datová centra plná čipů pro zpracování umělé inteligence (GPU) od společností jako Nvidia nebo AMD. Zájem o jednu z pěti AI gigatováren projevila Česká republika, která by mohla postavit objekt se zhruba sto tisíci čipy. Pokud by to vyšlo, České Radiokomunikace (CRA), které mají mít projekt jako soukromý partner ministerstva průmyslu a obchodu na starost, by na našem území vytvořily komplex podobný tomu od AI veličin typu OpenAI, Meta nebo Muskovy xAI.

K čemu by to bylo dobré? Vypadá to, že AI postavená na velkých jazykových modelech (LLM) tu s námi zůstane a vytvoří novou infrastrukturu a podvozek řady činností a procesů. Zdaleka nepůjde “pouze” o chatboty. Bylo by mrzuté, kdyby Evropě utekl další technologický milník. Například velké cloudy provozují pouze američtí obři, na nichž jsme závislí. Kromě jiného to znamená odevzdávání dividend a našich dat za oceán, nemluvě o dalších rizicích.

AI gigatovárny se mohou použít pro trénování LLM, biotechnologické simulace, vývoj léků, zbraní nebo dosažení pokroků v průmyslu, automotive a tak dále. Do značné míry jde o rozšíření sítě superpočítačů, které už Komise roky buduje skrze EuroHPC, kam spadá i národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě (nově i s kvantovým strojem).

AI gigatovárny jsou jedním z plánů Evropské unie na takzvanou technologickou suverenitu. Bude to opět “too little, too late” (třeba Meta už chystá gigawattová datacentra)? Uvidíme. Ale Švýcaři ukázali, že veřejné investice mohou konkurenci pro americký big tech vytvořit. Země si pořídila superpočítač Alps s 11 tisíci čipy Nvidia GH200, na němž výzkumníci natrénovali vlastní jazykový model. Zanedlouho ho dají ven jako open source včetně vah a zdrojových dat. Model by měl kvalitou odpovídat nabídce na trhu s tím, že zahrnuje podporu řady jazyků. Mimochodem, superpočítač dodala firma Hewlett Packard Enterprise, která ho vyrobila v Kutné Hoře.





Dobrá pozice pro Česko

Evropská komise nyní analyzuje přihlášky zájemců o stavbu AI gigafactory a ještě během léta se rozjedou konzultace. Na podzim začnou jednání mezi členskými státy a Komisí a vyjasní se financování a právní rámce. To bude důležité, aktuálně se mluví o tom, že by soukromí investoři měli do továren dá 65 procent peněz. A v prosinci či lednu budou vyhlášeny oficiální výzvy.

Česko bude mít značnou konkurenci. “Celkem dorazilo 60 přihlášených míst, jejich kvalita je ale velmi odlišná, v některých případech se jedná jen o vizi na papíře. Pouze 23 přihlášek má oficiální záštitu svých států, mezi nimi i ta naše. Některé projekty naopak už čekají na stavební povolení či dokonce pomalu začínají první fázi, stejně jako náš český návrh,” informoval Jan Kavalírek, vládní zmocněnec pro AI a náměstek ministra průmyslu a obchodu.

A právě to pro Česko bude ve velké konkurenci výhoda. České Radiokomunikace chtějí AI gigatovárnu postavit na Zbraslavi, kde už nějakou dobu chystají výstavbu datového centra. Vyjde je to na miliardy. To znamená, že i když by gigafactory nevyšla, CRA budou stavět, pouze v menším měřítku (první fáze počítá se zhruba 2 500 serverovými rozvaděči). Pokud by gigafactory vyšla, projekt se výrazně rozšíří. Česká AI gigafactory by mohla stát 90 a více miliard korun.





CRA samy chtějí rozjet datacentrum s výkonem 26 MW. V případě schválení gigafactory se lze dostat na 77 MW, ale lze jít až na 100 MW. Zmiňovaných 77 MW je odhad spotřeby při nasazení sto tisíc čipů Nvidia GB200 v serverových racích NVL72, které jsme na Lupě nedávno ukázali obnažené. “Je možné, že bychom čipy kupovali po várkách, protože hardware rychle zastarává. Jde o projekce, vše se bude postupem času zpřesňovat,” popsal Lupě Robert Mitka, šéf AI v Českých Radiokomunikacích.

V AI byznysu dříve, než to bylo cool

CRA nejsou v provozu AI infrastruktury nováčkem a právě Mitka je člověk, na něhož například tuzemští partneři Nvidie často poukazují jako na pionýra v oboru. Mitka do Radiokomunikací nastoupil, aby rozjel streamingové služby, což bylo pro tradičního šiřitele televizního a rádiového vysílání strategicky důležité s tím, jak se přechází na internetové přenosy.

“Pro účely streamingu, encodingu, live encodingu a podobně jsme začali nakupovat GPU od Nvidie. Pak jsme se začali dívat na to, jak přidat další služby. Rozjeli jsme automatické generování titulků, rozpoznávání herců v obraze nebo upscaling z SD na HD rozlišení. A pak jsem narazil na transformer modely,” zavzpomínal Mitka pro Lupu.

CRA si i díky tomu vybudovaly silnou pozici na trhu, dodávají do největších českých televizí, skrze Viasat do baltských států nebo přes CME do Rumunska a na Slovensko. Jako jediná firma mimo strukturu skupiny PPF se podílí na provozu nové streamovací platformy Oneplay, která je u nás větší než Netflix. CRA v rámci Oneplay doručují obsah, který není streamovaný živě.

Jak vypadá AI superčip Nvidia GB200:

České Radiokomunikace tak v průběhu posledních let nakoupily řadu Nvidií. Ze začátku šlo hlavně o karty pro inferenci, nejdříve P4000 a posléze L4 a L40S. Nyní jde ale také o trénovací kusy H100. V plánu jsou současné top modely B200. Firma má v provozu desítky GPU s tím, že inference hraje hlavní roli. Na trénink u nás není tak velký trh a vznikají hlavně firmy stavějící aplikace nad hotovými modely. “Ale už jsme narazili na podnik, který po nás žádal stovky GPU pro trénování,” shrnul Mitka.

CRA nedávno začaly nabízet GPU jako službu (dedikované, nikoliv virtualizované karty) a společně s tím poskytuje předtrénované velké jazykové modely typu Llama, Gwen, Mistral nebo Gemma. Na podzim by mělo být k dispozici rozhraní s výběrem modelů a dalšími “klikátky”. Týdenní testování Model-as-a-Service je zdarma. V současné době běží několik pilotních projektů. Firmy hledají, co vlastně s AI užitečného dělat. “Očekáváme, že celý trh poroste v řádech desítek procent za rok,” odhal Miloš Mastník, šéf Českých Radiokomunikací. MCP zatím CRA neprovozují.

Jde to i bez hyperscalerů

Ambice CRA budovat AI infrastrukturu nejsou vázané na AI gigafactory – ta je může pouze akcelerovat. Jedním z důvodů, proč firma podporovaná silným zahraničním majitelem Cordiant Digital Infrastructure, který poskytuje prostředky pro strategický rozvoj (případně je nevytahuje ve formě dividendy), je pohled na trh v zahraničí. Tam se dějí velmi zajímavé věci.

Největšími provozovateli AI infrastruktury jsou hyperscalers, tedy Microsoft, AWS, Meta, OpenAI a další. Vedle nich ovšem vznikají firmy zaměřené na poskytování instancí s GPU jako jsou Lambda nebo CoreWeave. Druhá zmiňovaná má investici od Nvidie a nedávno za devět miliard dolarů v akciích koupila firmu Core Scientific. Sehnat volnou instanci u Lambdy a spol. je často problém. Poptávka je obrovská a například Azure či AWS do těchto cloudů posílají své workloady, když nestíhají odbavovat požadavky – což se stává často.

“Ano, i to našeho investora přesvědčilo. Znamená to, že i menší firmy mohou nabízet AI cloud,” potvrdil Mitka. CRA zároveň díky Cordiantu mohou oslovovat zahraniční trhy. V Evropě se toho zřejmě bude dít dost. Šéf Nvidie Jensen Huang nedávno v Paříži uvedl, že se výpočetní AI kapacity na kontinentu do dvou let zdesetinásobí, koupit se má kolem tří milionů GPU.

A další věcí je technologická suverenita, respektive nezávislost. “Zákazníci například měli negativní zkušenosti s VMwarem, který výrazně zdražil licence bez toho, aniž by s tím šlo cokoliv dělat. Zákazníci tyto věci vnímají a začínají stahovat své workloady od hyperscalerů a hledají lokální poskytovatele,” popsal Mitka.

Těžké váhy

CRA aktuálně s AI infrastrukturou cílí na svá datacentra na Žižkově a v Lužicích u Hodonína. Tam se běžně provozují serverové rozvaděče navržené pro 6 kW, v případě serverů s GPU to jde až na 15 kW. Zatím se tedy používají GPU servery chlazené vzduchem (Hewlett Packard Enterprise, Dell, Super Micro). To Nvidia umí i u nové generace, viz náš pohled na DGX B200. Pro případnou AI gigafactory a plány na Zbraslavi už ale bude nutné operovat s chlazením kapalinou, což přinese vyšší hustotu serverů a GPU na rack a nové výzvy.

Radiokomunikace mají Zbraslav zasíťovanou a připravenou na rozvoj, ať už samostatně, nebo jako evropskou AI gigafactory. “Když to Evropská komise schválí, jsme připraveni,” vzkázal Mitka.

O gigatovárny soupeří tři hlavní evropské regiony: západ, jih a střední a východní Evropa. I díky tomu se zvyšuje šance, že bychom v Česku mohli uspět. Argument, že by region CEE měl jednu gigatovárnu mít, bude v Bruselu silně zaznívat. Konkurencí nám budou Polsko, Rumunsko a Lotyšsko.

Ve zbylých dvou regionech se utkají Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Kypr. Některé státy přichází se skutečně velkými váhami, třeba Němci mají podporu svých firem jako SAP, Deutsche Telekom či Schwarz Group (majitel Lidlu a jeden z největších provozovatelů cloudů v Evropě).

“Vidíme to tak, že se svět snaží postavit AI jako novou infrastrukturu, něco jako nový internet,” zakončil Mitka.

Pohled na AI server Nvidia DGX B200: