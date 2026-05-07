Česku se po noční šichtě v Bruselu podařilo vyjednat zmírnění regulace umělé inteligence

Dnes
Český tlak v Bruselu zabral. Návrh na zmírnění regulace umělé inteligence prošel takzvanou tripartitou a stane se realitou. O návrhu se jednalo v noci na dnešek, zabralo to asi 10 hodin.

“Je to pro nás obrovský úspěch. Právě my jsme byli státem, který tento odklad loni šestého června na Radě EU navrhl. A dnes se podařilo tuto prioritu dotáhnout do politické dohody,” uvedl Jan Kavalírek, takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu (spadá pod Svaz průmyslu a dopravy a další organizace) a dřívější vládní zmocněnec pro umělou inteligenci.

Česko uspělo s návrhem na odklad účinnosti zatím neplatných částí Aktu o umělé inteligenci (AI Act). Tato regulace se zavádí postupně, ovšem je pod palbou kritiky, že se v Evropské unii opět více myslí na regulaci než na podporu technologií a rozvoje ekonomiky a byznysu. Tento týden na to upozornili také šéfové sedmi největších technologických firem Evropy včetně ASML, Mistralu, Ericssonu, SAPu nebo Nokie. Snahou tedy bylo alespoň prosadit odklad, aby se trh mohl na pravidla lépe připravit.

Kavalírek shrnul body, které se podařilo vyjednat:

  • Pevné termíny účinnosti pro high-risk AI systémy. Účinnost pravidel pro high-risk AI systémy se odkládá a na jasné termíny: 2. 12. 2027 pro systémy podle přílohy III, 2. 8. 2028 pro systémy podle přílohy I.
  • Méně zbytečných duplicit. Dohoda přináší výrazný posun k přehlednosti a ke snížení administrativy v místech, kde se AI Act překrývá se sektorovou legislativou. Navíc dochází ke zpřesnění, kdy je AI systém považován za bezpečnostní komponentu produktu.
  • Rozšíření některých výhod i na small mid-cap podniky. Některé výhody, které byly původně mířeny na SMEs, se rozšiřují také na small mid-caps.
  • Zjednodušená registrace. U high-risk AI systémů, které nejsou klasifikovány jako high-risk, dochází ke zjednodušení registračního režimu.
  • Výjimky pro strojní průmysl. Podařilo se také usnadnit některé požadavky pro strojní zařízení s AI, které se přesouvají z části A do části B přílohy I.

Nyní se bude finalizovat kompletní text, který poté zamíří do Evropského parlamentu a Rady EU. Poté dojde na hlasování a publikaci. Podle Kavalírka to může zabrat asi dva měsíce, dohoda je nicméně už dnes uzavřená.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

