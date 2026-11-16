Česko obhájilo pozici ve vedení světové organizace, která dohlíží na komunikační sítě

Česká republika opět obhájila pozici ve vedení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která rozhoduje o rozvoji komunikačních sítí a která jakožto součást OSN sídlí v Ženevě.
Česko bylo znovuzvoleno do Rady ITU za oblast východní Evropy a severní Asie. Na další roky bude součástí pěti zemí, které takzvaný region C budou zastupovat. Dalšími státy jsou Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Ázerbájdžán. Česko při hlasování získalo 113 hlasů a skončilo třetí.
O znovuzvolení se zasadili zaměstnanci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), ministerstva průmyslu a obchodu nebo Monika Müllerová ze stálého zastoupení Česka v Ženevě.
Česko v Radě ITU působí od roku 2018. Krátce předtím se rozjely větší snahy se do vedení organizace dostat. Například jsme poskytli mimořádný finanční příspěvek ve výši sto tisíc dolarů na nákup vybavení v rámci nové budovy v Ženevě.
“Členství ČR v Radě ITU umožní aktivněji ovlivňovat záměry této organizace a případně i bránit negativním tendencím, jako je snaha některých států po nepřiměřené regulaci obsahu,” uvedlo tehdy ministerstvo průmyslu a obchodu.
ITU sdružuje více než 190 zemí z celého světa a za úkol má například koordinaci rádiového spektra nebo nastavování telekomunikačních standardů. Naše země je členem od roku 1920, kdy se připojila ještě jako Československo.
ITU volila také další vedoucí orgány. Doreen Bogdan-Martin obhájila post ředitele organizace. Jejím zástupcem se stane Adel Darwish. Další pozice jsou zde a kompletní výsledky hlasování najdete tady.