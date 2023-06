Česko podpořilo možné platby operátorům ze strany Googlu, Netflixu a dalších

Autor: Czechia in EU

Dnes v Lucemburku zasedla evropská Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Součástí jednání byl akt o kybernetické odolnosti, akt o interoperabilní Evropě a zejména akt o gigabitové infrastruktuře. Česko zastupoval vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Veřejná vystoupení jsou k dispozici na tomto videu. Součástí stránky jsou i odkazy na jednotlivé akty.





Zajímavé je zejména vyjádření našeho ministerstva průmyslu a obchodu, které zmínilo i svůj postoj vůči takzvanému fair share. Tomu jsme se na Lupě už několikrát věnovali. Evropští operátoři chtějí, aby velcí poskytovatelé obsahu typu Google nebo Netflix odváděli poplatky, protože zatěžují sítě, které operátoři mus nákladně stavět.





Ministerstvo průmyslu k tomu vydalo následující:

Česko podpořilo na jednání Rady pro telekomunikace v Lucemburku možnou regulaci Evropské unie (EU) v podobě povinného poplatku poskytovatelů služeb obsahu s významnými nároky na datové přenosy.

Během zasedání k budoucnosti odvětví konektivity se řešily související trendy a potřeby, včetně otázky nutných investic do infrastruktury. Cílem je, aby měl každý občan EU přístup k rychlému a bezpečnému připojení. S touto potřebou Česká republika souhlasí a podporuje například návrh aktu o gigabitové infrastruktuře nebo další aktivity zaměřené na podporu rozvoje konektivity.

Každá regulace má být ale podepřena podrobnou znalostí a rozborem tržního prostředí, analýzou možného selhání trhu a musí také brát v potaz možné dopady na zákazníky. “S ohledem na zkušenosti v EU a zavedenou praxi považujeme za nutné provést před případnou regulací detailní analýzu stavu trhu a prokázat tržní selhání,” říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Prostředí elektronických komunikací je složité a dodatečná regulace by nebyla jednoduchým zásahem. Znamenala by změnu v mnoha ohledech a zasáhla by velkou část trhu.

“Zavedení poplatků mezi operátory by mělo pravděpodobně negativní dopad na kvalitu služeb odebíraných zákazníkem a mohlo by vést ke zvyšování koncových cen. O těchto tématech bude proto potřeba vést na úrovni EU další diskusi tak, abychom takovým důsledkům co nejvíce předcházeli, nebo je alespoň maximálně mírnili,” říká vrchní ředitel Očko a dodává: “V neposlední řadě je potřeba pamatovat i na ochranu pravidel síťové neutrality a na možné dopady na správu internetu jako takovou.”