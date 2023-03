Ať nám Google a Netflix platí, žádají evropští operátoři. Zdražíme a zhoršíme kvalitu videa, varují firmy

Na jednom z večírků na letošním ročníku konference Mobile World Congress (MWC) v Barceloně, jenž byl plný politiků, jsem měl možnost neformálně pohovořit se šéfem jednoho z velkých evropských operátorů. Debata přišla i na takzvaný fair share – tedy to, zda by velké americké platformy typu Google a Netflix měly platit operátorům za provoz a budování sítí. „Proti Big Techu bych se do ničeho velkého nepustil, pokud bych neměl silné politické krytí,“ řekl mi onen ředitel.

Taková politická podpora nyní přišla. Na MWC vystoupil eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, jehož prostřednictvím Evropská komise pár dní před tím vyhlásila konzultace, zda a jak fair share spustit. Francouz, který dříve vedl například France Télécom, se během svého působení v Komisi ukázal jako velký evropský technologický protekcionista a regulátor. Dá se říci, že zdejší operátoři dlouho neměli takovou přízeň. Breton jim nadbíhá s evropským cloudem a dalšími tématy a fair share je další příspěvek.

„Budeme muset najít nový model na financování sítí. Mimo jiné proto, abychom v Evropě zajistili široce dostupné připojení o gigabitové rychlosti. Do značné míry pořád využíváme měď a staré technologie,“ pronesl Breton na MWC. Vyzval trh, aby se do debat zapojil, čas pro posílání návrhů je do devatenáctého května. Proslov propagoval i takzvaný Gigabit Infrastructure Act, na kterém Komise pracuje.

Eurokomisař mimo jiné uvedl, že během covidových karantén, kdy lidé byli zavření doma, přestaly evropské sítě stíhat nával streamování a stahování. „Osobně jsem volal majitelům platforem, aby upravili kvalitu streamů, což ulevilo přetíženým sítím,“ prsil se Breton.

Trpíme a nezvládáme to

Není překvapivé, že se operátorům myšlenka fair share líbí. Ve veřejném prostoru je nadhazována už nějakou dobu.





„Evropští operátoři loni investovali 55 miliard eur do infrastruktury. Takzvaní hyperscalers (Amazon, Microsoft, Google a další) v Evropě investovali 19 miliard, přičemž 18 miliard z toho šlo do datových center. Pouze miliarda šla do konektivity. Je fér, že tito hyperscalers a streamovací společnosti využívají naše sítě zdarma? Proč se alespoň trochu nemohou podílet na nákladech? My investujeme velké prostředky, ale zisk se vytváří jinde,“ postěžoval si výkonný ředitel Deutsche Telekomu (vlastník českého T-Mobilu) Timotheus Höttges.

Netflix, YouTube a další služby podle operátorů v loňském roce dělaly 60 procent trafficu v rámci operátorských sítí. Studie Sandvine ukazuje, že Google, Microsoft, Apple, Amazon, Meta a Netflix dělají zhruba polovinu celosvětového internetového provozu. „Nejsme schopní splnit nároky na sítě, aniž bychom tyto platformy nemonetizovali,“ dodal Höttges.

Připomeňme, že Deutsche Telekom měl v roce 2022 tržby přes 114 miliard eur s meziročním růstem šest procent, přičemž zisk EBITDA činil 40 miliard eur, meziročně o téměř osm procent více. DT jen z českého T-Mobilu ročně získává dividendu přes šest miliard korun. Zároveň platí, že velký podíl na těchto číslech má americký T-Mobile, kde DT vlastní 49 procent.

Šéfka Orange Group Christel Heydemann na MWC situaci označila za neudržitelnou a řekla, že by se Big Tech měl na nákladech sítí podílet. „Pět největších hráčů dělá 55 procent trafficu,“ spočítala. „Jsou nutné obří investice do sítí a operátoři sami už je nejsou schopní realizovat.“ Orange loni vygeneroval zisk EBITDA ve výši necelých 13 miliard eur při růstu 2,5 procenta a tržbách přes 43 miliard eur.

Breton pospíchá

Organizace ETNO sdružující evropské telco konzultaci Evropské komise k fair share jasně přivítala: „Konzultace je pozitivním a naléhavým krokem k řešení velkých nerovnováh v internetovém ekosystému.“

Operátoři Deutsche Telekom, Vodafone a Orange stvořili dokument, ve kterém uvádí, že zvýšené náklady na sítě způsobené Netflixem a spol. ročně dosahují na 15 miliard eur.

Čeští operátoři zatím své postoje Lupě neprozradili, ale lze předpokládat, že v případě Vodafonu a T-Mobilu se strategie bude odvíjet od postojů mateřských podniků. CETIN, který nemá zahraničního vlastníka, uvedl, že v tuto chvíli ještě není co komentovat, protože Evropská komise pouze spustila konzultace, a nikoliv návrh samotné podoby fair share. To, zda se CETIN / PPF Telecom Group do posílání návrhů zapojí, firma nekomentovala.

Operátorům firmy jako Google, Microsoft nebo Amazon, které dominují nejenom evropskému trhu s cloudy, vadí i jinde. Díky své velikosti, hotovosti, datacentrům a úsporám z rozsahu se postupně roztahují i do byznysu operátorů. Vyvíjí věci jako Cloud RAN, konkurují operátorům a přitahují je k sobě díky cloudovému 5G core a dalším funkcím. To se eurokomisaři Bretonovi a spol. rovněž nelíbí.

Breton chce postupovat co nejrychleji. V příštím roce se uskuteční eurounijní volby, takže současná Komise nemá mnoho času, aby kolem fair share něco udělala. Eurokomisař aktivně jedná se španělskou vládou, protože Španělsko v červenci převezme předsednictví v Radě EU.

Horší kvalita streamů a vyšší ceny

Big Tech argumentuje tím, že nárůst datových toků, které do sítí posílají, se nevymyká kontrole. Poskytovatelé obsahu a datově náročných služeb dále uvádějí, že do budování infrastruktury dávno přispívají, a to skrze podmořské kabely, CDN, datacentra a další aktivity.

Další z argumentů velkých firem zní, že operátoři za své služby dostávají zaplaceno od zákazníků, a pokud by Big Tech měl také platit, dostanou operátoři za stejnou službu zaplaceno dvakrát. Součástí rétoriky je i to, že zákazníci chtějí služby jako streaming z YouTube, Twitche či Netflixu a operátorům za zprostředkování platí.

Samozřejmě zaznívají i argumenty, že pokud poskytovatelé služeb budou muset platit operátorům, budou mít méně peněz na tvorbu obsahu. Padají i výhrůžky, že poskytovatelé obsahu v případě zavedení fair share začnou poskytovat nižší kvalitu streamů.

Jiný postoj než operátoři má rovněž sdružení regulátorů BEREC. To nezaznamenalo, že by poskytovatelé obsahu neférově využívali operátorské sítě.

Negativní postoj vůči fair share zveřejnilo také Německo. Spolková vláda uvedla, že poplatky od Big Techu nezajistí větší kapacity sítí, protože stavební kapacity jsou aktuálně na hraně možností a více peněz nevytvoří více těchto kapacit. Německo také poukázalo na Jižní Koreu, kde zavedení poplatku selhalo kvůli negativním dopadům na diverzitu médií.

Nizozemsko zase varovalo, že zavedení „internetového dálničního poplatku“ pro Big Tech ve výsledku zdraží služby evropským zákazníkům a dojde k porušování internetové neutrality.

„Pokud se má regulovat, tak na základě důkazů a faktů a ty v tomto případě zrovna nejsou na straně operátorů. Že by byl růst dat nějak nezvladatelný, se neprojevuje a nezdá se, že by se to mělo projevit do budoucna. Operátoři se sami ve svých kvartálních zprávách a informacích pro investory chlubí, že jsou schopni investiční náklady dobře kočírovat i přes to, že spotřeba dat roste,“ napsal Ondřej Malý ve svém komentáři pro E15.

Efektivnější optika

Operátoři se ve svých argumentacích také snaží ohánět klimatem a ekologií, jak je dnes v byznysu moderní. Roční příspěvky kolem 20 miliard eur by údajně operátorům umožnily vyměnit staré síťové technologie a migrovat na moderní a energeticky mnohem úspornější. To prý má snížit uhlíkovou stopu o 94 procent.

Zástupci operátorů zároveň avizovali, že jim investice do optiky vlastně pomáhají, protože jsou energeticky efektivnější než měď a samozřejmě mají zcela jiné možnosti co do odbavování datových toků. Ostatně leitmotivem letošního MWC bylo hledání úspor, nových obchodních modelů a energetické efektivity.

Dodavatelé technologií se operátorům snažili nadbíhat a přesně toto jim ukazovat. Přednášky, prezentace a stánky Huawei, Ericssonu, Nokie a dalších se do velké míry soustředily na tato témata, a to i vlivem energetické krize v Evropě.

„Jedním z našich hlavních cílů je zlepšení efektivity sítí a základnových stanic, aby byla možná energetická udržitelnost s tím, jak porostou datové toky,“ uvedl například Li Peng, prezident operátorské sekce Huawei, jednoho z hlavních dodavatelů RAN částí evropských a českých 5G sítí.