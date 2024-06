Česko se přiblížilo investici do výroby čipů za 44 miliard. Zájem hlásí také firmy z Tchaj-wanu

Autor: Onsemi

Jednání české vlády s americkou společnosti Onsemi a rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm pokračují. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se včera opět setkal s výkonným ředitelem firmy Hassanem El-Khourym. “Věřím, že jsme se dnes opět posunuli o něco dál,” uvedl Síkela.

Onsemi denně v Rožnově vyrobí zhruba deset milionů čipů pro průmyslu a automobilky. Společnost zároveň investovala skoro sedm miliard korun do produkce na bázi karbidu křemíku (SiC). Teď je ve hře to, že by se v Rožnově zavedl kompletní řetězec této produkce. Američané chtějí investovat dvě miliardy dolarů, asi 44 miliard korun. Po státu ale žádají pobídku dvacet procent. Onsemi chce být světovou jedničkou v SiC. Se Síkelou proběhla debata na toto téma.

Česko o investici soupeří se Spojenými státy a Jižní Koreou (naše reportáž), kde Onsemi rovněž vyrábí. Premiér Petr Fiala v minulosti vyslovil státní pobídce podporu. Síkela se s vedením Onsemi setkává opakovaně, mimo jiné své nedávné cesty do Spojených států.

Stát už Onsemi loni poskytl pobídku ve výši 546 milionů korun na investici 2,424 miliardy. Onsemi u nás investuje dlouhodobě, aktuálně se chystají investice za skoro devět miliard.

O investici má zájem i radnice Rožnova, jejíž zástupci v minulosti Lupě řekli, že je město připraveno postavit byty, školky a další potřebné zázemí. Pokud by investice za 44 miliard vyšla, Onsemi nabere zhruba dalších tisíc lidí. Firma také dlouhodobě pracuje na propojování s univerzitami, zejména těmi v Brně. A jednatel českého Onsemi Josef Švejda usedl do Rady vlády.

Rožnovská Onsemi v roce 2022 udělala tržby 4,8 miliardy korun s tím, že díky investicím se loni měla dostat na zhruba 7,4 miliardy. S investicí do kompletní produkce SiC by se čísla nadále měla výrazně zvyšovat. “Jedná se o skutečně významnou příležitost, která by rozvinula celý ekosystém čipů,” doplnil Síkela.

Stát se tento týden také snaží přilákat polovodičové investory z Tchaj-wanu, světové jedničky v tomto oboru. Pracuje na tom delegace místopředsedy senátu Jiřího Drahoše. Náměstek na ministerstvu průmyslu Petr Očko, který je součásti výpravy, uvedl, že zájem tchajwanských firem o Česko je obrovský. “Za ministerstvo a CzechInvest konzultujeme velké množství konkrétních záměrů investic. Mnozí chtějí pokračovat v jednání u nás, tedy už plánujeme misi do Česka.”

Na Tchaj-wanu se také tento týden oficiálně potvrdil rozjezd dvou čipových center v České republice. Jde o Advanced Chip Design Research Center v Brně, kde se budou navrhovat a zkoumat polovodiče a čipy a které má do Česka přilákat firmy z Tchaj-wanu, a Supply Chain Resilience Center v Praze zaměřené na odolnosti polovodičových dodavatelských řetězců. V Praze také vznikne první mezinárodní tchajwanské školící centrum na čipy.

Tchaj-wan také Českou republiku preferuje jako dodavatele projektu výstavby drážďanské továrny TSMC, která je světovou jedničkou v zakázkové produkci.

Další aktivity Česka v čipech a polovodičích by měla nastavit připravovaná národní polovodičová strategie. Ta už se dokončuje, stát na ní spolupracuje s polovodičovým klastrem vedeným Stanislavem Černým. Členy klastru jsou firmy jako Onsemi, NXP nebo STMicroelectronics a také univerzity.