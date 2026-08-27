Česko si kvůli íránské hrozbě Radiu Farda předvolalo velvyslance

České bezpečnostní složky vyhodnocují prohlášení íránských ozbrojených sil, které zařadily Radio Farda a další perskojazyčná média mezi své vojenské cíle. Perská redakce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda působí v Praze.
Ministerstvo zahraničních věcí si kvůli výhrůžkám předvolalo íránského velvyslance. Podle ministra zahraničí Petra Macinky se schůzka uskuteční v nejbližším možném termínu. Českou stranu bude zastupovat ředitel odboru Blízkého východu.
Ministerstvo vnitra na síti X obecně uvedlo, že situaci společně s Policií České republiky průběžně sleduje a vyhodnocuje v širším bezpečnostním i mezinárodním kontextu. Na základě zjištěných informací přijímá odpovídající opatření.
„Vybraným objektům je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost a v případě potřeby také posílená ochrana,“ sdělil resort. Konkrétní podobu bezpečnostních opatření české úřady z taktických důvodů nezveřejňují.
Zařazení Radia Farda mezi vojenské cíle oznámil mluvčí íránských ozbrojených sil Abólfazl Šekárčí ve svém středečním vystoupení v tamní státní televizi. Dále zmínil perskou redakci zahraničního vysílání BBC a satelitní program Iran International. Označil je za „vojáky sionismu a Spojených států“ a obvinil je z přímého napojení na izraelskou zpravodajskou službu Mossad, americkou CIA a další zahraniční tajné služby.
„Íránské ozbrojené síly tyto redakce nepovažují za média,“ prohlásil Šekárčí podle agentury AFP. Neupřesnil, co zařazení na seznam vojenských cílů znamená v praxi. Jeho nynější prohlášení ale navazuje na předchozí postup íránských úřadů proti zahraničním médiím.
Íránská vláda v červenci zařadila Radio Farda mezi desítky osob, médií a účtů na sociálních sítích, které označuje za „nepřátelské“. Předávání fotografií, videí, zpráv nebo jiného digitálního obsahu těmto subjektům považuje Teherán za trestný čin.
Radio Farda letos v lednu obnovilo krátkovlnné vysílání do Íránu. Reagovalo tím na rozsáhlé vypnutí internetu během protivládních protestů. Krátké vlny umožňují předávat informace také posluchačům bez přístupu k digitálním službám.
Radio Farda je perskojazyčnou službou americké mediální organizace Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), jejíž centrála sídlí v Praze. Vzniklo v roce 2002 jako společný projekt RFE/RL a Hlasu Ameriky. Od roku 2008 je plně spravuje RFE/RL. Podle údajů provozovatele oslovuje každý týden přibližně 6,5 milionu lidí v Íránu, tedy desetinu tamní dospělé populace.