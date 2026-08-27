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Česko si kvůli íránské hrozbě Radiu Farda předvolalo velvyslance

Filip Rožánek
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Rádio Svobodná Evropa, budova v Praze Autor: Filip Rožánek, Internet Info
Pražská budova Rádia Svobodná Evropa
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České bezpečnostní složky vyhodnocují prohlášení íránských ozbrojených sil, které zařadily Radio Farda a další perskojazyčná média mezi své vojenské cíle. Perská redakce Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda působí v Praze.

Ministerstvo zahraničních věcí si kvůli výhrůžkám předvolalo íránského velvyslance. Podle ministra zahraničí Petra Macinky se schůzka uskuteční v nejbližším možném termínu. Českou stranu bude zastupovat ředitel odboru Blízkého východu.

Ministerstvo vnitra na síti X obecně uvedlo, že situaci společně s Policií České republiky průběžně sleduje a vyhodnocuje v širším bezpečnostním i mezinárodním kontextu. Na základě zjištěných informací přijímá odpovídající opatření.

„Vybraným objektům je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost a v případě potřeby také posílená ochrana,“ sdělil resort. Konkrétní podobu bezpečnostních opatření české úřady z taktických důvodů nezveřejňují.

Zařazení Radia Farda mezi vojenské cíle oznámil mluvčí íránských ozbrojených sil Abólfazl Šekárčí ve svém středečním vystoupení v tamní státní televizi. Dále zmínil perskou redakci zahraničního vysílání BBC a satelitní program Iran International. Označil je za „vojáky sionismu a Spojených států“ a obvinil je z přímého napojení na izraelskou zpravodajskou službu Mossad, americkou CIA a další zahraniční tajné služby.

„Íránské ozbrojené síly tyto redakce nepovažují za média,“ prohlásil Šekárčí podle agentury AFP. Neupřesnil, co zařazení na seznam vojenských cílů znamená v praxi. Jeho nynější prohlášení ale navazuje na předchozí postup íránských úřadů proti zahraničním médiím.

Íránská vláda v červenci zařadila Radio Farda mezi desítky osob, médií a účtů na sociálních sítích, které označuje za „nepřátelské“. Předávání fotografií, videí, zpráv nebo jiného digitálního obsahu těmto subjektům považuje Teherán za trestný čin.

Radio Farda letos v lednu obnovilo krátkovlnné vysílání do Íránu. Reagovalo tím na rozsáhlé vypnutí internetu během protivládních protestů. Krátké vlny umožňují předávat informace také posluchačům bez přístupu k digitálním službám.

Radio Farda je perskojazyčnou službou americké mediální organizace Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), jejíž centrála sídlí v Praze. Vzniklo v roce 2002 jako společný projekt RFE/RL a Hlasu Ameriky. Od roku 2008 je plně spravuje RFE/RL. Podle údajů provozovatele oslovuje každý týden přibližně 6,5 milionu lidí v Íránu, tedy desetinu tamní dospělé populace.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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